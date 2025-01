Búzios inicia o ano com cruzeiros lotados e presença de iate de luxo

O primeiro dia de 2025 começou movimentado em Búzios, com a chegada de embarcações que reforçam o balneário no cenário turístico internacional. O iate de luxo Lady Christine atracou nas águas buzianas, enquanto o cruzeiro MSC Seaview trouxe uma programação especial com shows de Alok, Luan Santana e Jota Quest a bordo. Além disso, o MSC Grandiosa desembarcou cerca de 6.100 passageiros na península, consolidando Búzios como um dos destinos mais procurados da temporada de cruzeiros.

A presença de navios desse porte evidencia a relevância do município como ponto estratégico para o turismo de alto padrão. O impacto econômico se reflete diretamente no comércio local, com restaurantes, lojas e prestadores de serviços experimentando um aumento expressivo na demanda.

Turistas impulsionam economia local

Dados do setor apontam que cada cruzeirista que desembarca em Búzios gasta, em média, R$ 500 a R$ 700 durante sua estadia de algumas horas na cidade. Quando somados os milhares de turistas que chegam a bordo dessas embarcações, o impacto financeiro diário ultrapassa a casa dos milhões de reais, beneficiando diretamente a economia local.

Empresários da região veem nas escalas de cruzeiros uma oportunidade de crescimento e visibilidade internacional. O iate Lady Christine é uma representação do turismo de luxo que tem passado por Búzios, chamando atenção e destacando o município como um destino frequente para viajantes de alto poder aquisitivo.

Oportunidade e desafios

Apesar do retorno econômico significativo, o fluxo intenso de visitantes também exige organização e planejamento urbano. A infraestrutura do balneário precisa acompanhar o ritmo do turismo, garantindo que as praias, o trânsito e o centro comercial consigam atender à alta demanda durante a temporada.

Para o trade turístico, a presença de cruzeiros é uma vitrine global, mas é fundamental que o município invista continuamente na preservação ambiental e no ordenamento urbano além de receptivo moderno e adaptado aos novos navios de luxo.

Com a temporada de cruzeiros a todo vapor, o ano de 2025 inicia com grande movimentação e expectativas de aumento no fluxo de visitantes. Rogério Guedom, comerciante no centro de Búzios, também enfatizou a importância dos cruzeiros para a cidade: “O período em que tivemos a ausência dos navios impactou negativamente nossos negócios em 80%. O público cruzeirista é vital para nós”.