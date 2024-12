Banana Café conquista prêmios no Festival Bar em Bar 2024

Com a receita Virado à Bolovo, criada pela chef Camila Coratti, e o Cajuballa, desenvolvido pelo mixologista Fabio Magueta, o Banana Café Campinas conquistou em dose dupla a terceira edição do Festival Bar em Bar, organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas. Com voto dos jurados e do público, a casa levou os prêmios de melhor petisco e melhor drink na edição de 2024. O resultado foi anunciado durante evento com as 15 casas participantes e convidados, na noite desta terça-feira (10).

A exemplo de 2023, a disputa foi acirrada nas duas modalidades. Na categoria Petiscos, o Banana Café, com o Virado à Bolovo (bolovo crocante com ovo perfeito, massa de feijão, bacon, calabresa, couve frita e vinagrete de pimenta) venceu com nota final de 9.80, superando o Bar Santa Genebra, com o prato Boi Poró (nota 9.50) e o Bar Candreva unidade Proença, terceiro colocado com a receita Arancini (nota 9.41).

Na modalidade drinks, os participantes foram desafiados a apresentar uma novidade, tendo como ingrediente principal a cachaça Santa Capela, patrocinadora oficial da edição 2024. Com nota 9.80, o Cajuballa do Banana Café foi o vencedor, com a casa levando o prêmio pelo segundo ano seguido. O Capilé de Blend de Limão, do Bar Candreva unidade Santa Genebra ficou com a segunda colocação (9.35), enquanto que o Bar Santa Genebra (com o Capela Citrus) foi o terceiro colocado, com nota 9.31.

Para o presidente da Abrasel Regional Campinas, André Mandetta, mais uma vez o Festival Brasil Sabor de Campinas superou as expectativas, com os drinks e petiscos apresentados pelas casas. “A qualidade que vem aumentando a cada ano vem mostrar mais uma vez a evolução da gastronomia regional e de sua diversidade”, disse. “Além de movimentar as casas nos 30 dias e fomentar a economia no setor, o festival também serviu para trazer mais visibilidade aos participantes, seus chefs e equipes”, acrescenta Mandetta.