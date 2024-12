Goeldi estreia na Brasil Eco Fashion Week

A Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi encerrou 2024 com sua estreia na Brasil Eco Fashion Week (BEFW), o evento de moda consciente e sustentável. Com a marca "Goeldi", a instituição expande sua atuação para os segmentos de moda, acessórios e joalheria, unindo arte, cultura e sustentabilidade.

A Brasil Eco Fashion Week (BEFW), mostra uma plataforma de inovação, responsabilidade social e ambiental, recebeu pela primeira vez uma coleção assinada pela marca Oswaldo Goeldi, com peças únicas que celebram o legado artístico de Oswaldo Goeldi e Emilio Goeldi, por meio de releituras contemporâneas.

As criações misturam design autoral, técnicas artesanais e materiais sustentáveis, tendo o objetivo de traduzir a essência da arte brasileira em produtos exclusivos e atemporais.

A coleção intitulada "Goeldi - Vestindo histórias", apresentada pela marca Oswaldo Goeldi, reforça os princípios de circularidade e consumo consciente. Materiais reciclados, recursos naturais de baixo impacto e a valorização do trabalho de artistas e artesãos locais estão no cerne das criações. De acordo com o criador, cada peça busca refletir o compromisso com o meio ambiente e a preservação da cultura brasileira.

A iniciativa da Brasil Eco Fashion Week, também se destaca pelo impacto social, promovendo a capacitação e a geração de renda para comunidades e artesãos locais. Os processos de produção envolvem colaborações com cooperativas e ateliês de produção coletiva, garantindo maior transparência na cadeia produtiva e fortalecimento da economia criativa.

Sobre a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi



A Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi é uma entidade sem fins lucrativos dedicada à preservação e difusão do legado artístico de Oswaldo Goeldi, um dos mais importantes gravuristas brasileiros. Por meio de ações educativas, exposições e projetos culturais, a associação promove o acesso à arte e a inclusão social. Com a criação da marca Goeldi, a instituição amplia seu campo de atuação, levando a arte para o universo da moda e do design.

Sobre a Brasil Eco Fashion Week



A Brasil Eco Fashion Week (BEFW) reúne marcas, designers, especialistas e ativistas em torno de um propósito comum: promover uma moda mais justa, inclusiva e sustentável. Desde sua primeira edição, a BEFW se destaca como uma vitrine de inovação e boas práticas para o setor, fomentando a transição para uma economia circular e de menor impacto ambiental.