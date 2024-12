Streaming: Gabi Topázio vive detetive em Sombras da Maldade

A atriz, cantora e bailarina Gabi Topázio estará de volta às telas em 2025. A artista interpreta a protagonista, detetive Dr. Jéssica Donoso, no longa-metragem policial “Sombras da Maldade”, que tem estreia prevista em diversas plataformas de streaming no próximo ano. Na história, vítimas de abuso sexual e homicídios começam a ser encontradas na cidade de São Paulo (SP), desafiando a equipe policial que trabalha contra o tempo para encontrar o autor dos crimes.

Além disso, Gabi foi chamada para atuar como protagonista de um novo filme de exorcismo baseado na história real do exorcismo de Roland Doe em 1949, chamado "Vínculo Profano".

Natural de Uberaba (MG), Topázio começou a trilhar o caminho artístico ainda na infância, aos onze anos de idade. A atriz já atuou em produções como “Malhação: Os Desatinados” (2015), “O Outro Lado da Pandemia” (2020) e o documentário musical “Tomorrowland: 10 Years of Unity”.

“Estou feliz com o meu retorno às telas. Atuar sempre foi o meu sonho desde criança, e poder estar de volta, em várias plataformas de streaming, é uma oportunidade incrível”, afirma Gabi Topázio.

A artista conta que está ansiosa para que o público conheça seu trabalho em Sombras da Maldade. “A expectativa é grande, porque sei que este é um novo capítulo na minha carreira, com novos desafios e possibilidades”, afirma. “Estou animada para os próximos passos e para o que está por vir em 2025. Acredito que grandes novidades estão a caminho, principalmente em relação ao meu objetivo de voltar a fazer novelas”, completa.

Topázio explica que a personagem que vai interpretar, a Detetive Donoso, é uma mulher complexa, intensa e dedicada ao seu trabalho. “Ela é uma detetive que se encontra navegando entre as sombras do crime e a luz da sua busca incansável por justiça”.

No filme, a personagem está investigando um caso crucial, no qual uma vida depende diretamente de sua capacidade de resolver a situação. “A investigação exige a concentração de Donoso e, por vezes, uma certa falta de comunicação, o que pode dar a impressão de que ela é distante ou até arrogante”.

No entanto, prossegue Topázio, a investigadora está focada em uma única coisa: salvar a vítima e garantir que a justiça seja feita. “A personagem tem uma profundidade emocional forte, lidando com seus próprios conflitos internos enquanto enfrenta as dificuldades do caso que está investigando”.

Segundo a atriz, Donoso é uma mulher determinada e corajosa, porém vulnerável e cheia de dilemas pessoais. “Interpretá-la foi um grande prazer e um desafio, pois ela exige uma entrega emocional constante e um equilíbrio delicado entre força e fragilidade”.

Personagem exigiu “mergulho” no universo policial

Topázio conta que, para dar vida à Jéssica Donoso, foi necessária uma preparação intensa. “Além de estudar sobre o trabalho de detetives e mergulhar no universo policial, busquei entender as emoções da personagem, sua força, mas também suas fraquezas. Conversar com profissionais da área e fazer uma imersão nos dilemas que envolvem uma pessoa que trabalha com crimes foi essencial”, revela.

Atriz firma parceria com nova agente de atores

Recentemente, Topázio firmou parceria com uma nova agência específica para Atores. “Desde que assinei com Patrícia Blanco, minha carreira ganhou um novo impulso e uma visão mais estratégica”, considera. “A empresa tem me ajudado a direcionar meus objetivos de uma forma mais focada e profissional”, partilha.

A atriz também chama a atenção para a importância de ter uma assessoria especializada para cuidar da carreira: “É essencial, especialmente em um mercado tão competitivo como o nosso. Contar com profissionais especialistas que têm uma visão clara sobre o meu potencial e sobre oportunidades para o meu perfil, ajuda a negociar e gerenciar meu trabalho, além de planejar os próximos passos da minha carreira”.

Para Topázio, o trabalho com uma agente especializada traz um cuidado personalizado e a possibilidade de focar em seu próprio crescimento como artista, sem ter de se preocupar com questões operacionais. “Isso me dá mais segurança e liberdade para me entregar aos meus projetos”, explica.