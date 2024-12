Jornalista da EBC, Luciana Zogaib é eleita Melhor Narradora de 2024

A jornalista Luciana Zogaib, que integra o time de esportes da TV Brasil e da Rádio Nacional , foi eleita a Melhor Narradora de 2024 no Prêmio Melhores do Ano de Narração Esportiva. A premiação é organizada pelo perfil Narradores Brasil, que tem mais de 70 mil seguidores no Instagram, e ocorre por votação popular.

Em um cenário ainda predominantemente masculino, Luciana Zogaib compartilha a sensação de conquista ao concorrer em uma categoria exclusiva para narradoras. "Considero uma vitória para todas nós! Ser eleita pelo voto popular é a confirmação da escolha de carreira e a certeza de estar no caminho certo. Sou grata à EBC por dar essa visibilidade ainda maior ao meu trabalho."

Além disso, em abril, a narradora foi vencedora na categoria Melhor Narração na 14ª edição do Cinefoot, considerado o maior festival de cinema sobre futebol do país. Na ocasião, ela foi reconhecida pela cobertura do jogo entre Flamengo e Atlético-GO, que marcou o primeiro gol narrado por uma mulher durante uma transmissão esportiva na Rádio Nacional .

Trajetória de sucesso

Profissional experiente, Luciana Zogaib sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo, mas a percepção da falta de mulheres na área a desencorajou. "Quando entrei na faculdade, pensei que não teria oportunidade. Assim, acabei trilhando outro caminho", explicou. Apesar de estar no mercado de comunicação há mais de 20 anos, a narradora começou a trabalhar efetivamente na área em 2016.

A grande virada aconteceu ao chegar à EBC , no início de 2024, quando teve a oportunidade de se dedicar totalmente ao jornalismo esportivo. "Aqui, por ser uma empresa pública, há uma facilidade maior do que em outros veículos para abrir espaço tanto para a narração feminina quanto para a exibição de jogos de mulheres."