Machu Picchu muda regras para visitas durante alta temporada

Com o início da alta temporada em Machu Picchu, o Ministério da Cultura do Peru implementou novas medidas para regulamentar o acesso ao famoso sítio arqueológico peruano. Segundo publicação feita no Terra, as mudanças, que inicialmente tiveram validade desde 1º de junho a 15 de outubro de 2024, visam gerenciar o aumento na demanda de turistas e garantir uma experiência mais organizada e segura aos visitantes.

Uma das principais alterações é o aumento no número diário de visitantes. A capacidade de público foi ampliada de 4.044 para 5.600 pessoas por dia. Contudo, apenas 1.000 ingressos estarão disponíveis para compra presencial no local. Segundo a reportagem, ainda é recomendada a compra antecipada online para evitar longas filas. Os pacotes para Machu Picchu podem ser adquiridos com dois a três meses de antecedência.

Além disso, os visitantes agora devem escolher o circuito e o horário da visita no momento da compra. Antes, Machu Picchu oferecia cinco opções de circuitos, mas a partir de 1º de junho de 2024, foram disponibilizadas apenas três opções, sendo o Circuito Panorâmico (nº 1), Circuito de Llaqta/Machu Picchu Clássico (nº 2) e Circuito da Realeza (nº 3). Cada um deles com características distintas, permitindo que os turistas conheçam diferentes partes da antiga cidade inca.

O Circuito Panorâmico (nº 1) oferece vistas distintas dos pontos mais altos de Machu Picchu, ideais para fotos. No entanto, o ingresso para esse circuito não dá direito a descer até as ruínas. Já o Circuito de Llaqta / Machu Picchu Clássico (nº 2), é o mais procurado pelos turistas, pois inclui as principais ruínas, como a Rocha Sagrada, a Praça Principal, o Templo do Sol e o Mirante, além de oferecer a chance de visitar a Sala dos Espelhos ou o Templo do Condor no final do percurso.

Por fim, o Circuito da Realeza (nº 3), que se inicia na parte inferior do complexo, explora os setores agrícolas e urbanos de Machu Picchu, passando por locais como a Casa do Inca e o Recinto dos Doze Vãos, promete uma experiência mais imersiva para quem busca ver detalhes da história de um dos impérios mais antigos das Américas. Embora não ofereça vistas panorâmicas, esse circuito proporciona uma visão detalhada da vida cotidiana na cidade.

Outra modificação importante nas novas regras de visitação é o aumento do tempo de tolerância para a entrada no sítio arqueológico. Agora, os visitantes terão um prazo maior para chegar: se a entrada estiver marcada entre 10h e 11h, será possível acessar Machu Picchu até as 11h45. Após esse horário, o acesso será negado.

Conforme publicado na matéria, as novas regras prometem uma visitação mais fluida para os milhares de turistas diários que escolhem as viagens para Machu Picchu, alinhadas com o aumento da demanda de turistas durante a alta temporada.