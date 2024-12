Mostra do projeto CineOLHAR 2024 destaca criatividade de jovens em Uberlândia-MG

A Mostra do projeto CineOLHAR 2024 já tem locais e datas definidos. O evento, que promete celebrar a criatividade e o talento de 90 crianças e adolescentes assistidos por três Organizações Não Governamentais (ONGs) de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, (SOS Família, localizada no bairro Santa Luzia; SOS Família da unidade do bairro Planalto; e a Estação Vida, cuja sede está no bairro Shopping Park), terá as atividades realizadas, presencialmente, nos dias 02, 05 e 11 de dezembro deste ano, em locais diferentes, com entrada gratuita para a população. A Mostra também estará disponível no canal do projeto, no YouTube.

Desenvolvido com o objetivo de formar jovens na linguagem do cinema, o projeto CineOLHAR idealizado pela educadora, Aline Miguel, proporciona aos participantes uma imersão completa no universo da sétima arte. “Por meio de oficinas, que são semestrais, os participantes têm acesso a uma produção audiovisual e compreendem todo o processo para pensarem em um filme curta-metragem. Eles criam roteiro, elaboram o cenário, figurino, ou seja, fazem toda a produção de um filme. Depois temos o processo de gravação do roteiro produzido por eles, realizamos a edição desses vídeos, que vão para essa mostra pública”, explica Aline Miguel, idealizadora do projeto.

A iniciativa também busca inspirar nos jovens uma nova perspectiva sobre a arte e sobre si mesmos. “O que percebemos, com a evolução das aulas, é o aumento da criatividade, da interação entre eles dentro da comunidade, a vontade de expressarem seus sentimentos e de mostrarem outras histórias. Eles querem se sentir representados também dentro dos filmes que produzem e ter a oportunidade de mostrar esse trabalho para o público é uma maneira de afirmar para si mesmos o quanto são capazes”, comenta Aline Miguel.

Jack Allek, que também é instrutor do projeto, destaca o impacto positivo da experiência nas relações interpessoais e no senso de responsabilidade dos participantes. “Nós desenvolvemos com eles uma linguagem mais ficcional de elaboração de curta-metragem, mas abordamos vários temas, desde documentários, videoclipes e animações. O principal resultado até agora é o aumento da criatividade e de uma comunidade de sentido, na qual eles tiveram mais integração e uma responsabilidade com seus colegas e com a instituição onde estão inseridos”, afirma.

A Mostra do Projeto CineOLHAR 2024 apresentará os resultados dessa jornada. Além de exibir oito curtas-metragens criados pelos participantes. "O evento será uma vitrine para o potencial transformador da arte e da expressão cinematográfica. Esse é um convite para prestigiar a criatividade, a sensibilidade e as histórias contadas por jovens talentos que, com olhar renovado, ganham espaço para se expressarem no mundo do cinema. Além de democratizarmos a cultura e a arte, a apresentação ao público vem elevar a autoestima dos nossos alunos, reforçando o potencial que eles têm para se destacarem na sociedade, por meio da arte e do cinema”, destaca Aline.

Parceria

Neste ano, o CineOLHAR 2024 tem o patrocínio do Instituto Unimed Uberlândia, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. "Apoiar um projeto como o CineOLHAR é colocar em prática o objetivo do Instituto Unimed Uberlândia, pois acreditamos no poder transformador da arte e da educação na vida das pessoas. O CineOLHAR vai além de ensinar técnicas audiovisuais; ele inspira crianças e adolescentes a enxergarem o mundo de maneira crítica e criativa, algo que consideramos essencial para o desenvolvimento humano. Nosso compromisso com a comunidade nos leva a apoiar iniciativas que promovam o bem-estar, a inclusão e o desenvolvimento social. Nossa expectativa é que, ao final do projeto, esses alunos não só adquiram novas habilidades, mas também um novo olhar sobre si mesmos e sobre a realidade em que vivem. Esperamos que essa experiência abra portas para futuras oportunidades e que eles possam levar adiante o aprendizado e a inspiração obtidos aqui", afirma Marcelo Sinicio Peixoto, presidente do Conselho de Administração do Instituto Unimed Uberlândia.

O Instituto Unimed Uberlândia é uma associação sem fins lucrativos, que nasceu para cuidar da comunidade de forma sustentável, oferecendo oportunidades de desenvolvimento humano. Seus programas dialogam com as frentes de saúde, educação e voluntariado, além do investimento em cultura e esporte, por meio do patrocínio de projetos via leis de incentivos fiscais.





Serviço



O quê: Mostra do Projeto CineOLHAR 2024



Data: 02, 05 e 11 de dezembro de 2024





Programação da Mostra CineOLHAR:

Data: 02/12

Local: Comunidade Casa Tubalina | Rua Campos Sáles, Nº 666 – Tubalina

Horário: 9 horas

Data: 02/12

Local: Comunidade Casa Ipanema | Rua Gilberto Rolande da Cunha, N° 151 - Jardim Ipanema

Horário: 14h30





Data: 05/12

E.E. Do Parque São Jorge | Rua Oswaldo Silvério da Silva, 346 - São Jorge

Horário: 14h30





Data 11/12

Local: Oficina Cultural de Uberlândia | Praça Clarimundo Carneiro, 204 – Centro

Horário: 19h