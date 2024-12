TV Cultura lança o programa Ética Imortal na próxima sexta-feira, dia 06

Ética Imortal é um programa na TV Cultura, que será lançado na madrugada do dia 05 de dezembro, quinta-feira, para o dia 06 de dezembro, sexta-feira, às 00h15, em parceria com o Instituto Não Aceito Corrupção. O novo programa explora a essência da ética através das perspectivas dos imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Neste lançamento, será entrevistado o presidente da Academia Brasileira de Letras, o imortal Merval Pereira, que aborda, entre outros temas, a função do jornalismo, onde se discute a responsabilidade de informar versus o impacto emocional, político e social das notícias.

Durante as entrevistas, serão abordados temas como jornalismo, economia, história e diplomacia, relacionando-os aos dilemas éticos específicos de cada área. Em economia, serão debatidos temas como a tensão entre lucro e justiça social. Na história, haverá uma reflexão sobre a interpretação de eventos passados à luz dos valores contemporâneos. E na diplomacia, serão examinados temas como o equilíbrio entre interesses nacionais e ética global.

A exibição do programa Ética Imortal será realizada na primeira madrugada de quinta para sexta-feira de cada mês, sempre no horário das 00h15, com Roberto Livianu, diretor-presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e Procurador de Justiça Criminal em São Paulo como anfitrião, e apresentação da Joyce Ribeiro, jornalista da emissora.