Nova premiação valoriza criadores de experiências de marcas

O setor de Live Marketing, responsável por conectar marcas e consumidores por meio de ativações criativas, ganha um novo reconhecimento para os profissionais de criação, agências, fornecedores e empresas de serviços e eventos. O Brand Experience Awards (BeX) chega ao mercado nacional para celebrar as campanhas e ações que mais se destacaram em conceitos criativos e execuções de excelência.

Logo em sua estreia, o BeX Awards® registrou mais de 600 inscrições. O desempenho reflete o bom momento do Live Marketing no Brasil: dados do Anuário Brasileiro de Live Marketing 2024-2025 apontam que os investimentos em experiências de marca ultrapassaram R$ 110 bilhões, reafirmando a importância do setor como um dos que mais movimenta a economia brasileira. “O BeX busca valorizar, de forma inédita, os criadores de experiências que impulsionam o engajamento de marcas. É uma homenagem à criatividade e à relevância social desse mercado”, afirma Julio Feijó Neto, CEO da JF Consultoria e organizador da premiação.

O processo de avaliação do BeX Awards® é formado por um júri multidisciplinar, apoiado por inteligência artificial (IA), para que os cases sejam analisados de forma imparcial e com alto rigor técnico, evitando julgamentos em áreas de atuação ou segmentos econômicos dos jurados.

Os vencedores serão reconhecidos com troféus que simbolizam a fusão do físico e do virtual, representando o papel dessas dimensões nas experiências modernas de Live Marketing. As categorias incluem premiações Ouro, Prata e Bronze, com apenas um Ouro por categoria e múltiplas premiações para os demais colocados que atingirem notas de corte elevadas.

A primeira cerimônia de premiação do BeX foi planejada para surpreender o mercado e está marcada para o dia 6 de fevereiro de 2025, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

“O Live Marketing é sobre conexão humana e impacto. O objetivo do BeX é reconhecer e elevar ainda mais a relevância desses profissionais no mercado brasileiro e global”, conclui Julio Feijó Neto.