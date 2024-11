Futebol de Várzea de SP ganha exposição no Museu do Futebol

O futebol amador paulista é protagonista, a partir desta sexta-feira (29), da exposição Vozes da Várzea no Museu do Futebol, em São Paulo. Com curadoria de Alberto Luiz dos Santos e Diego Viñas, a prática esportiva – iniciada nas várzeas de rios que cortam a cidade de São Paulo, como o Tamanduateí – é apresentada por meio de imagens, textos, mapas, instalações audiovisuais e objetos.

A exposição é dividida em cinco sessões temáticas: Campos e Resistências; Lembrar é Resistir; Economia da Várzea; Chega pra Somar; e Culturas em Campo. Entre os destaques da mostra estão mais de 500 registros relacionados ao futebol de várzea em São Paulo. São fotos, vídeos, camisas, medalhas, incluindo churrasqueiras, muito utilizadas após o fim das partidas.

Uma instalação especial reúne dezenas de camisas dos times, de acervos dos curadores e de personalidades da várzea. Também é possível ouvir na exposição as músicas que animam os churrascos após os jogos. Há uma lista indicada por “DJs da várzea” que pode ser ouvida em uma caixa de som tipicamente usada no churrasquinho.

O Museu do Futebol de São Paulo funciona no estádio do Pacaembu, de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. A entrada é gratuita às terças-feiras.