Ator de Cabo Frio vai representar Brasil no Oscar 2025

O cinema nacional está em festa. O filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, irá representar o Brasil na disputa ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional. A obra, que aborda o período da ditadura militar no país, conquistou o prêmio “Osella de Ouro” de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, e agora almeja um lugar de destaque no prêmio do cinema que acontrece em Hollywood, nos Estados Unidos.

Entre os atores que compõem o elenco, que inclui nomes como Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, está Daniel Ericsson, um cabo-friense de coração. Embora tenha nascido na Suécia, Daniel passou a maior parte da vida em Cabo Frio e atualmente mora na cidade.

Além de atuar, o artista, formado na tradicional Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) no Rio de Janeiro, contribui também para a cena teatral da Região dos Lagos como professor no Curso de TV e Teatro Marcelo Pires, com unidades em Cabo Frio e Rio das Ostras.

“Dou aulas de teatro em Cabo Frio e Rio das Ostras, e realizo oficinas e workshops de interpretação para teatro, TV e cinema”, compartilhou Daniel, que também está finalizando uma adaptação de “O Sonho de um Homem Ridículo” de Dostoiévski para o palco.

O curso Marcelo Pires existe há 7 anos com aulas de interpretação para teatro e TV para crianças, adolescentes e adultos, e é conhecido por formar talentos como Mell Muzzilio, Sara Vidal, Mel Maia, Arthur Aguiar e Dja Marthis. O ator Daniel soma a equipe técnica de professores para formação de futuros artistas.

“Tenho aluno de 5 anos e de 95 anos. Naturalmente os alunos prestigiaram o filme e é sem dúvida inspirador para os jovens estudantes de arte de nossa região de ver artistas oriundos daqui atingindo patamar de excelência em produções grandiosas. É muito gratificante sentir que nosso trabalho pode inspirar outras pessoas”, disse Daniel.



Uma história marcante



O longa-metragem “Ainda Estou Aqui” é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que narra a luta de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, para descobrir o destino de seu marido, Rubens Paiva, um deputado cassado e opositor ao regime militar, que foi preso e desaparecido na década de 1970.

O ator Daniel Ericsson dá vida a Vinicius, um agente militar envolvido nos eventos que cercam a captura de Rubens Paiva. Daniel considera a experiência no longa como algo transformador. "Participar do filme 'Ainda Estou Aqui' foi uma experiência profundamente enriquecedora e gratificante para mim enquanto artista, ser humano e brasileiro," afirmou.

Ele ressalta a importância da trama ao lembrar as atrocidades da ditadura militar. "A obra é importante pelo seu caráter de lembrar o que é o horror de uma ditadura brutal. A repercussão e o reconhecimento me dão esperança de que, ao olhar com honestidade para o passado, possamos, enquanto sociedade brasileira, não nos arriscarmos a repeti-lo. Sem anistia para ditaduras e extremismos, ” disse Daniel

Com o filme candidato brasileiro para o Oscar de 2025, Daniel expressa orgulho do trabalho feito e destaca o papel da equipe na realização do projeto.

"É honroso ver o mundo todo, os festivais, a academia, reconhecendo o valor do trabalho. Mas tem um gosto de redenção ver o Brasil se orgulhar de si contando o avesso de sua história", afirmou. "A aclamação que o filme está recebendo é um sinal de que o público brasileiro está abraçando o cinema nacional. Que este seja o início de um ‘brazilian storm’ na sétima arte", finaliza Daniel.