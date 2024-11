Fotógrafa brasileira participa de feira em Lisboa com livro

A 14ª Feira do Livro de Fotografia de Lisboa, organizada pelo Arquivo Municipal de Lisboa, será realizada entre nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro de 2024. O evento contará com a presença da fotógrafa brasileira Malu Mesquita, que participará com seu livro premiado, Rede de Proteção.

Selecionado na convocatória “Exposição de Maquetas”, o livro estará em exibição durante a feira, que reúne obras e autores reconhecidos no cenário da fotografia contemporânea. A obra aborda transformações cotidianas durante a pandemia de Covid-19, retratando impactos sociais e culturais por meio da fotografia.

Além de autografar o livro, Malu participará de conversas sobre seu processo criativo, compartilhando insights sobre a produção de Rede de Proteção e de sua obra anterior, #nomesmomuro, que também será exibida no evento.

A feira busca promover o intercâmbio cultural entre fotógrafos de diferentes partes do mundo, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer trabalhos e histórias diversas.

Serviço:



- Local: Arquivo Municipal de Lisboa



- Endereço: Rua Palma, 246 (Metrô Martim Moniz – Linha Verde)



- Datas e Horários:



- 29/11: das 17h às 20h



- 30/11 e 01/12: das 11h às 20h



- Entrada: gratuita



- Informações: [email protected]