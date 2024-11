SelectFlorida promove estado como destino de negócios

A SelectFlorida é a organização oficial de comércio internacional do estado da Flórida, servindo como um catalisador para o desenvolvimento econômico, diversificação econômica em setores específicos, além de promover a Flórida como um importante destino de negócios e expandir a economia do estado por meio da criação de empregos no setor privado. No Brasil, a SelectFlorida tem escritório em São Paulo e é comandada por Fábio Yamada. Recentemente, o Diretor Geral da SelectFlorida falou sobre o papel de representar um estado americano, que abre portas para a internacionalização de empresas, tanto as que querem se instalar no Brasil quanto as que querem expandir seus negócios.

“Eu represento na realidade, a Secretaria de Comércio do estado da Florida, que é ligada diretamente ao governador, Ron DeSantis, e nossa principal função é atração de investimentos de pequena, média e grandes empresas para o estado da Flórida, assim como a promoção comercial via exportação de produtos e serviços de empresas estabelecidas naquele estado”, disse Yamada, acrescentando que o SelectFlorida busca promover a atração de empresas para o estado da Flórida, mediante o compartilhamento de informações e dados sobre o estado.

Depois de participar do Encontro de Negócios das Américas, nas cidades de Natal, João Pessoa e Recife, no início do mês de novembro, Yamada disse que está levando, pelo menos, quatro grandes projetos de empresas brasileiras que querem se estabelecer na Flórida. O escritório do SelectFlorida, em São Paulo, é um dos 21 escritórios que o estado tem espalhado pelo mundo inteiro. Para Yamada, a grande vantagem de que “uma empresa brasileira use os serviços, que, por sinal, não tem custo, é a de que nós promovemos a integração dessas empresas dentro de todo o ecossistema na Flórida, mediante networking com as principais câmaras de comércio e também com os principais meios logísticos para que essa empresa possa se beneficiar da ampla gama de logística que o estado oferece”.

O estado da Flórida, de 2019 a 2024, cresceu uma média de 4%. Sua economia é uma economia pujante. O total do seu PIB equivale hoje a 1,5 trilhão de dólares, o que seria equivalente a 65% do PIB brasileiro, entretanto, a população da Flórida é de apenas 22 milhões de pessoas, o que perfaz uma renda per capita de 65 mil dólares. É um valor extremamente atrativo. Somados todos os estados americanos, o PIB chega a 26 trilhões de dólares, e cresce, em média, 3% ao ano, praticamente o que equivale a meio Brasil por ano.

Fundada em 2023 para absorver as funções de comércio internacional do estado e operar como uma Direct Support Organization (DSO) modelo para o Florida Department of Commerce (FloridaCommerce). A SelectFL é a agência oficial de promoção de comércio e investimento internacional do estado. A missão é atrair, reter e criar empregos com salários mais altos para os moradores da Flórida, trabalhando em estreita colaboração com a FloridaCommerce para atingir esse objetivo.

A SelectFlorida opera como uma parceria público-privada que colabora com líderes e investidores do setor privado para impulsionar o crescimento econômico da Flórida junto com a FloridaCommerce, trabalhando em estreita colaboração com empresas da Flórida, dos EUA e internacionais em setores-alvo importantes, conectando-as com recursos estaduais e locais. Com muitos anos de experiência, apoiando as visitas internacionais e missões de governadores e secretários, a SelectFlorida também serve à liderança executiva do estado da Flórida, organizando missões internacionais e buscando parcerias internacionais que apoiam a expansão de negócios internacionais.