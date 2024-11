Médico explica uso do balão intragástrico para emagrecer

Segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) em parceria com o Instituto Datafolha, 24% dos brasileiros já utilizaram alguma substância para emagrecer, com o chá sendo a opção mais popular. Em meio a essa busca incessante por soluções para a perda de peso, o balão intragástrico surge como uma alternativa não cirúrgica para aqueles que desejam evitar procedimentos mais invasivos, como a cirurgia bariátrica e o uso de medicamentos.

O Dr. Leonardo Salles, médico e presidente do Instituto Mineiro de Obesidade (IMO), destaca a eficácia e a segurança do balão intragástquerico no tratamento da obesidade. “O balão intragástrico é uma opção para pacientes que buscam perder peso de maneira menos invasiva. Ele funciona ocupando parcialmente o espaço do estômago, o que reduz a capacidade alimentar e promove uma sensação de saciedade”, explica o especialista.

Ainda de acordo com o médico, o procedimento é realizado de forma endoscópica, sem necessidade de cortes ou internação prolongada, o que reduz significativamente os riscos e o tempo de recuperação associados às cirurgias mais complexas. “Os pacientes podem retomar suas atividades normais em poucos dias, e o acompanhamento médico é fundamental para garantir o sucesso do tratamento e a adoção de hábitos alimentares saudáveis”, acrescenta.

O balão intragástrico tem se mostrado uma alternativa eficaz não apenas na redução do peso, mas também na melhoria de comorbidades associadas à obesidade, como diabetes tipo 2, hipertensão e apneia do sono, informa o profissional. “O procedimento, que é combinado com mudanças no estilo de vida, pode proporcionar uma melhora significativa no bem-estar e na qualidade de vida dos pacientes”, afirma Leonardo Salles.

Sobre o especialista

Cirurgião bariátrico e cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Leonardo Salles é titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo e vem se dedicando ao estudo do controle da obesidade há mais de 25 anos.

É presidente do Instituto Mineiro de Obesidade (IMO) desde sua fundação, que nasceu de seus esforços. A instituição, sob sua coordenação, possui uma equipe multidisciplinar, focada no adequado suporte ao processo de emagrecimento e tratamento da obesidade, contando com endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, enfermeiras e farmacêuticas.