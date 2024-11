Mobiliário infantil facilita a organização do quarto

Quem tem crianças em casa sabe que, com toda a energia delas para brincar, nem sempre é possível deixar o quarto delas em ordem. Algumas soluções, no entanto, podem ajudar na hora que a recreação acaba para deixar tudo arrumadinho até a próxima sessão de diversão. Especialista em mobiliário infantil, a Multimóveis sugere produtos que auxiliam na hora de reorganizar ambientes com uma série de dicas de mobiliários que unem praticidade, funcionalidade e beleza.

Isso porque, ao ter locais específicos para guardar brinquedos, jogos e outros itens, fica mais fácil arrumar o espaço. Outra vantagem é a possibilidade de estimular os pequenos a ajudar nessa tarefa. Nesse desafio, o baú organizador diferencia-se pelo espaço para guardar brinquedos e outros itens. Também está entre as facilidades a tampa com sistema de travamento, para evitar acidentes, e as rodinhas que permitem o deslocamento do móvel, tornando a arrumação menos cansativa. Mais detalhes aqui.

Já a cômoda infantil pode ser uma alternativa para quem busca praticidade na hora de guardar roupinhas, toalhinhas e outros itens de cuidado com crianças de colo. A cômoda conta com uma porta, onde está instalado o cabideiro, já incluso, e quatro gavetas. Para maior segurança, a cômoda possui sistema antitombamento. Ainda nas soluções para o quarto, a marca gaúcha destaca o guarda-roupa infantil, com nichos internos que acomodam roupas e outros itens. O móvel também tem sistema antitombamento.

Para completar a composição do ambiente é possível agregar o nicho organizador cujas prateleiras podem auxiliar a deixar o quarto da criança organizado e ainda expor livros e brinquedos como elementos decorativos, sendo um estímulo extra para aproveitar a diversão de cada um deles. Fabricado com madeira reflorestada e materiais atóxicos, o mobiliário foi projetado para que as crianças tenham acesso facilitado a ele, estimulando nelas a autonomia desde cedo.

Seja para descansar ou estudar, a cama solteiro com colchão e escrivaninha tem tripla funcionalidade: é cama, é escrivaninha e, também, um pequeno armário. Além de ser uma solução para o desafio atual de otimizar o aproveitamento dos espaços na hora de mobiliar as residências, e capaz de acompanhar as demandas da criança em diferentes fases de seu desenvolvimento.