Equipe goiana está entre os favoritos no SARR Series FIMLA 2

Após vencerem na categoria Challenger do Rally dos Sertões 2024 e entrarem para o top 10 geral da competição que aconteceu em agosto, os brasileiros Lélio Vieira Carneiro Júnior e Weberth Moreira partem para a South American Rally Race – SARR Series FIMLA 2024 em busca de mais um ouro, agora em um veículo UTV na categoria T3.1 – no qual o limite de velocidade é maior em relação a outras categorias. A dupla goiana conquistou a vitória no ano passado, mas entre os carros T3.2. No último ano, conquistaram a vitória nos carros T3.2.

São cinco etapas por 1.320 quilômetros em meio aos desafios do deserto dos Andes Argentinos, percorrendo os lugares mais extremos do Oeste ao Noroeste passando por San Juan, Chilecito, Tinogasta e Fiambalá. A caravana da Fifi Rally Team saiu de Goiânia rumo a San Juan no dia 11 e a competição iniciou no dia 20 de novembro. A dupla conta que a preparação é grande para que cheguem confiantes neste que é um dos rallys mais exigentes da América do Sul.

Existe uma grande variação de temperatura, diversidade de pisos e um circuito a cada ano desconhecido. São desafios que geram dificuldades para transposição, por exemplo, das perigosas Dunas do Deserto do Fiambalá, local que já fez parte da etapa sul-americana do Rally Dakar com altura que supera em determinados locais os 1.500 metros. “É um grande desafio, mas esperamos bons resultados. Queremos competir no Rally Dakar em 2026, ele é considerado o mais difícil, atraente e disputado rally do mundo”, explica o veterano do rally cross country Lélio Júnior.

Treinos para eficiência

“O reflexo e várias outras habilidades necessárias para o bom desempenho em uma competição como essa só se desenvolvem ou são aprimoradas com o treino. Então não podemos parar, quanto mais repetimos e treinamos, melhor fica a performance. Além do simulador, investimos, por exemplo, na parte muscular, no condicionamento aeróbico e no tempo de reação”, comenta Lélio.

Além dos meses de preparação no QG da Fifi Rally Team, que inclui um simulador totalmente customizado, o bom relacionamento entre piloto e navegador faz toda a diferença nos resultados. A dupla iniciou na década de 90 nos rallys de regularidade e coleciona inúmeros resultados expressivos. A equipe conta com o patrocínio de Rafatella Investimentos, BCJ, Andbank e Asarock, além do apoio da Happy Capital, CBDI, Fralle, Dub Boyz, DSX e Gasomix.

Sobre o SARR

O South American Rally Race (SARR) é uma competição off road que ocorre na maior parte da Argentina. A primeira edição foi em 2020, inspirada no Rally Dakar, com o objetivo de trazer uma experiência semelhante à América do Sul, após o Dakar ter sido transferido da América para o Oriente Médio. É organizado pela Associação Argentina de Rally Raid, liderada por Juan Pablo Sisterna. A competição faz parte do Sertões Series, que visa consolidar o Rally Raid no continente, e também é uma das etapas do Campeonato Latino-Americano da FIM para motos e UTVs.

Programação do SARR Series FIMLA 2024:

20 de novembro – SAN JUAN / SAN JUAN

Km total: 85 | Km deslocamento: 40 | Km especial: 45

21 de novembro – SAN JUAN / CHILECITO

Km total: 450 | Km deslocamento: 200 | Km especial: 250

22 de novembro – CHILECITO / TINOGASTA

Km total: 265 | Km deslocamento: 50 | Km especial: 215

23 de novembro – TINOGASTA / FIAMBALÁ

Km total: 285 | Km deslocamento: 0 | Km especial: 285

24 de novembro – FIAMBALÁ / FIAMBALÁ

Km total: 235 | Km deslocamento: 30 | Km especial: 205

5 ETAPAS – Km Total: 1320 | Km deslocamento: 320 | Km SS: 1000