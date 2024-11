Novo podcast sobre comunicação é lançado em São Paulo

Após seis anos com o canal no YouTube, a Vervi Assessoria de Imprensa e Comunicação, que já soma mais de 10 mil seguidores na rede, chega às principais plataformas de streaming de música do país e nas redes sociais com o podcast ‘Comunicação é Tudo’, protagonizado pela jornalista e mestre em comunicação, Vera Lucia Rodrigues.





A comunicóloga e sócia-fundadora da Vervi Assessoria, uma empresa com 43 anos de mercado, trará em seu repertório profissionais liberais das mais diversas áreas, executivos, especialistas e profissionais da comunicação do país para abordar os desafios da Assessoria de Imprensa e a importância dela como formadora de especialistas, porta-vozes na imprensa.





Segundo Vera Lucia, a comunicação e as suas formas de expressão têm passado por muitas fases e a assessoria de imprensa precisa acompanhar toda essa evolução. “Eu costumo dizer que para uma assessoria de imprensa resistir aos anos e estar consolidada no mercado é necessário se reinventar. Essa é a prova viva que a assessoria de imprensa funciona e mais, de que está sempre atenta às tendências do mercado. Desde o telex, depois atravessando a era dos computadores e então o surgimento das redes sociais. O podcast é a comprovação que a assessoria de imprensa está evoluindo e ocupando outros espaços do meio digital, ampliando a nossa voz nos debates sobre assessoria de imprensa, comunicação, temas inerentes e a importância dela para o executivo”, sinalizou Vera Lucia.





No primeiro episódio do podcast, a mestre em comunicação trouxe o fisioterapeuta e especialista em osteopatia, Luís Zafalon, que através da atuação da assessoria de imprensa conseguiu ampliar a sua imagem na imprensa e conquistar mais clientes.





“O trabalho de uma assessoria de imprensa, consegue mostrar ao executivo, o potencial dele enquanto profissional da área. Como foi o meu caso. Aprendi a me portar com os jornalistas, me comunicar melhor e explorar os meus artigos técnicos e de opinião na imprensa. Isso gerou um aumento significativo de clientes e me trouxe mais confiança para abordar temas que são tão relevantes, claro, sempre orientado e amparado pela assessoria de imprensa”, comentou Zafalon.





O podcast 'Comunicação é Tudo' pretende abordar, segundo Vera, de forma mais ampla, o universo da comunicação, em especial da assessoria de imprensa e da importância dela para executivos e empresas. “Gravamos alguns episódios com executivos da área de indústria, comunicação, saúde, da advocacia, dentre outros. O podcast é um espaço para debater pautas relevantes em torno da assessoria de imprensa na visão de executivos de áreas diversas e dos profissionais de comunicação”, reforçou.





O programa irá ao ar todas às quintas-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube @VeraRodrigues, no Spotify e no Deezer: Comunicação é Tudo.





Programação de Novembro





21/11 – Leandro Sobral – sócio e CCO da Press Manager

Tema: Tendências da Comunicação Corporativa



28/11 – José Velloso Dias Cardoso – Presidente-executivo da ABIMAQ

Tema: Como se tornar um executivo de referência para a imprensa