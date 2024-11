Lara Longuine estreia no streaming com 'Amor da Minha Vida'

Atriz e apresentadora, Lara Longuine, de 20 anos, estreia no streaming como a personagem Thais na série “Amor da Minha Vida”, co-dirigida e estrelada por Bruna Marquezine, na Disney+. No evento de pré-lançamento da série, realizado na terça-feira (12), no Rio de Janeiro, Lara revelou curiosidades sobre seu papel na produção, que estreia no dia 22 de novembro, com roteiro e direção de Matheus Souza.

“A Thais aparece em um dos episódios mais polêmicos da série”, conta. Prima de Bia, personagem de Bruna Marquezine, Thais presencia o envolvimento afetivo entre a prima e outra jovem, Alice, interpretada por Fernanda Paes Leme. “É um episódio muito sensível, que envolve questões de gênero”, revela. O episódio também conta com Cissa Guimarães, que interpreta a mãe de Bia na série. “A série traz uma reflexão profunda sobre o amor entre jovens”, reflete a atriz.

Lara foi escolhida pela própria Marquezine para o papel. “Ela queria alguém que atuasse de forma íntima e natural, como uma pessoa de sua própria família”, disse a atriz, que já soma três longas no currículo: “Tá Escrito” (2023), no qual contracenou com Larissa Manoela; “Sistema Bruto” (2022), com Bruna Viola, Bruna Altieri e Marcus Cirillo; e “Coração de Cowboy” (2018), com Thaila Ayala e Gabriel Sater. Lara estreou na carreira artística como apresentadora do programa de futebol “Fora de Campo”, sucesso no YouTube.

Após filmar “Amor da Minha Vida”, Lara foi estudar interpretação na renomada escola Stella Adler, em Los Angeles, seguindo os passos de Bruna Marquezine. “Ela é uma inspiração. Sua trajetória em Hollywood, assim como a de outros brasileiros como Wagner Moura e Alice Braga, prova que é possível construir uma carreira internacional de sucesso”, afirma. Em 2023, Marquezine estreou em Hollywood com “Besouro Azul”, interpretando uma heroína de origem brasileira.

De volta ao Brasil, Marquezine deu um passo além, atuando como diretora em “Amor da Minha Vida” ao lado de Matheus Souza. “Co-dirigir foi delicioso, divertidíssimo. Essa ideia surgiu quando o projeto foi apresentado para mim lá atrás”, contou a atriz ao Popline. Ela protagoniza a série de 10 episódios com Sérgio Medeiros, com quem compartilha confidências e frustrações amorosas. Enquanto sua personagem acumula amores efêmeros, ele enfrenta a monotonia de um relacionamento antigo.

Dada a trajetória de sucesso de produções originais do Disney+, a expectativa para a estreia de “Amor da Minha Vida” transcende a recepção nacional, com um possível impacto internacional. “A série aborda temas universais sobre amor e amizade. Não por acaso, Matheus é considerado a ‘Taylor Swift da teledramaturgia brasileira’, para quem acompanha a cultura pop”, completou Lara Longuine, que trabalhou com o diretor pela primeira vez em “Tá Escrito”.