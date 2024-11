Manpower e Boticário abrem 74 posições de estoquista

O ManpowerGroup Brasil, uma consultoria de soluções de Recursos Humanos, que atua em todo o território nacional, está apoiando o Grupo Boticário, empresa no mercado de beleza e cosméticos no Brasil, com o recrutamento de 74 vagas temporárias para o cargo de estoquista.

A empresa busca por pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho. As oportunidades são abertas para todos os públicos que desejam se candidatar a essas oportunidades de emprego.

As oportunidades são para as cidades de Aracajú, Belém, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Salvador, Teresina, Curitiba, Ipatinga, Porto Alegre, Blumenau, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Osasco, Diadema, Vila Velha, Belo Horizonte, Maringá ou Londrina.

Para serem elegíveis, os trabalhadores precisam ter Ensino Médio completo, disponibilidade de horário, disponibilidade para atuar de forma temporária por até 30 dias e será um grande diferencial possuir experiência com estoque, reposição ou outras atividades relacionadas à logística.

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão vale transporte, vale refeição e seguro de vida.

Os profissionais interessados podem conferir outras informações e fazer um cadastro por meio do link: https://forms.office.com/r/jN0Hg2vesy.

Para mais informações sobre as oportunidades: https://bit.ly/4f0F1ap.

Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.