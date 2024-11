Guanabara lança ação que une cinema e viagens

Com a chegada da época de uma das maiores ações de marketing como a Black Friday e aproveitando a proximidade de dois feriados (Dia da Proclamação da República e Dia da Consciência Negra - 15 e 20 de novembro), a Guanabara apresenta uma proposta que une cultura e mobilidade com ações nas principais rodoviárias de capitais brasileiras.

A ação tem caráter educativo, com cartazes que trazem mensagens como "Apertem os cintos, o motorista está de olho!” e "Querida, identifiquei as crianças" e outros chavões conhecidos da indústria do cinema para passar esclarecimentos de utilidade pública aos passageiros no momento de sua viagem. Nas rodoviárias das cidades de Salvador, Goiânia, Brasília, Juiz de Fora, São José dos Campos, Rio de Janeiro e São Paulo, os viajantes também vão ganhar pipoca e embarcar em experiências de um ambiente que remete ao cinema, como os veículos equipados com Wi-Fi 4G, permitindo que os passageiros mantenham-se conectados para assistirem filmes durante todo o trajeto através de seus smartphones.

No Rio de Janeiro, a campanha ganhará ainda mais força, já que as autoridades municipais decretaram os dias 18 e 19 de novembro (segunda e terça-feira) como feriados em virtude da realização das reuniões do G20, oferecendo oportunidades para uma viagem de ônibus durante o período.

A empresa projeta um aumento de 20% em sua receita durante o período promocional. A campanha criada pela Guanabara é intitulada "Ofertas em Cartaz" ressignifica títulos clássicos do cinema, tendo como objetivo promover viagens tranquilas e acessíveis durante esse período, oferecendo descontos de até 70% no valor das passagens disponibilizadas na landing page que detalha rotas e regras para as tarifas promocionais no site da empresa. Os destinos mais demandados estão nos grandes centros urbanos como Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Juiz de Fora, São José dos Campos e Salvador.

"Transformamos a experiência de viajar de ônibus em algo além do deslocamento. Cada passageiro é protagonista de sua própria história de viagem, em seu enredo particular", destaca Letícia Pineschi, diretora de marketing do grupo.



Além dos preços promocionais, a Guanabara investiu nos últimos meses na renovação de sua frota, com 20% dela dentro da norma Euro 6, que prevê uma redução significativa nas emissões de poluentes.