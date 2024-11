Três Marias: cidade que divide paisagens e obras de arte

Com base na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, houve o aumento de 9,1% na atividade turística mineira entre janeiro e agosto deste ano. Minas Gerais teve o melhor desempenho para o setor de turismo em 2024, entre os estados avaliados mais o Distrito Federal.



No primeiro semestre de 2024, o turismo brasileiro conquistou a marca de 3.597.239 turistas internacionais visitando destinos brasileiros. Segundo os dados do Ministério do Turismo, juntamente com a Embratur e a Polícia Federal, o número é 9,7% maior que o observado no mesmo período de 2023 e 1,9% acima do registrado em 2019. De acordo com o site do GOV, a expectativa é que esse ano termine com uma marca superior ao recorde de 2018 – 6,6 milhões.



Localizada na região Central Mineira, a cidade de Três Marias se integra com mais de 28 mil habitantes. Conhecida por suas paisagens naturais e pela tranquilidade, o município é marcado pelo Lago de Três Marias, que é um dos maiores espelhos d’água do mundo. Além disso, a cidade conta com uma praia artificial, o Terminal Turístico Praia Mar de Minas



Mas, para além de toda sua paisagem natural, a cidade se agrega de monumentos e esculturas realizadas por artistas, como Zackia Daura. A artista, que carrega em sua bagagem várias obras de arte, auxilia no turismo da cidade. Para ela, seus monumentos criam pontos de referência e símbolos culturais. “Minhas obras têm um impacto significativo no turismo porque atraem visitantes que buscam vivências culturais e estéticas únicas, ajudando a fortalecer a identidade da cidade. Além disso, o fato de estarem em espaços públicos tornam a cultura mais acessível e reforçam o caráter distintivo do lugar, promovendo a valorização histórica e cultural da região”, afirma.



Uma de suas obras é considerada um marco cultural e simbólico, de grande importância para a cidade, segundo Dr. Danilo Resende, prefeito eleito por Três Marias. O Minhocão, o "Guardião do Rio São Francisco”, homenageia e fortalece o vínculo com o Rio Sagrado de São Francisco e o papel que ele desempenha para a região, desde a subsistência e o desenvolvimento econômico até a preservação das tradições locais. O monumento, com cerca de 21 metros de comprimento, está instalado na Vila Cemig, em frente ao lago da hidrelétrica de Três Marias. Zackia conta que o monumento, em repúdio à instalação de placas solares sobre as águas, fomenta o turismo. “Torna-se uma nova atração para visitantes que se encantam com as histórias, mitos e lendas do rio, despertando o desejo em conhecer a cultura de Três Marias. Sua inauguração traz uma valorização da identidade local, ajudando a preservar a memória cultural da cidade, criando um espaço de reflexão e celebração que conecta as gerações”, conclui.



As obras artísticas também servem como uma fonte de experiências imersivas, permitindo que turistas e moradores locais se conectem com a história, lendas e valores simbólicos ali representados. Segundo Zackia, em muitos casos, eles inspiram eventos e exposições que atraem ainda mais público. “O turismo cultural impulsionado por obras de arte ainda gera empregos, promove o intercâmbio cultural e coloca o destino em evidência, transformando a visita a esses lugares em experiências de desenvolvimento pessoal e coletivo”, ressalta.



Além do Minhocão, Zackia preenche o entorno da cidade com outras obras que trazem força simbólica e cultural. Às margens da BR 040, com vista ao lago de Três Marias, o monumento “Sereias”, retrata as figuras místicas das sereias que, segundo a lenda, eram três irmãs, todas chamadas Maria, que ao verem o rio se transformar em mar devido à construção da barragem, mergulharam e se tornaram sereias; “Mãe D’Água", instalada à frente do Hotel Grande Lago, retrata a figura mística que é central para a espiritualidade e a cultura das comunidades ribeirinhas; “Cárcere”, instalada no Mar Doce Boutique Hotel, retrata a crinolina, uma peça do vestuário feminino muito utilizada durante o século XIX, como símbolo de status e elegância, mas que dificultava a mobilidade e frequentemente colocava suas usuárias em situações incômodas; “Maria Geralda”, retrata uma das irmãs da lenda das Três Marias em seu ambiente, uma cozinha mineira que lembra casa de vó, no Mar Doce Boutique Hotel em Três Marias; “Poema", instalada nos jardins do Mar Doce Boutique Hotel, essa escultura retrata um estado de graça; “Vereda”, essa escultura simboliza o ecossistema das veredas no cerrado mineiro, com áreas úmidas vitais para a preservação das águas. Essa escultura marca a entrada do Atelier da artista em Três Marias, que recebe turistas em visita agendada para oficina de criatividade. Uma rica experiência conduzida por Zackia para imersão na arte, segundo Marielly Carneiro, Consultora de Turismo.