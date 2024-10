Brindes e personalizados reforçam presença da marca em 2025

Com a chegada das festas de fim de ano, empresas de diversos segmentos intensificam suas estratégias para garantir o sucesso nas vendas e a fidelização dos clientes. Esse período é marcado não só pela demanda por produtos e serviços, mas também pela busca das marcas por formas inovadoras de cativar o consumidor, seja por meio da oferta de brindes personalizados ou pela reinvenção do ambiente de escritórios e pontos de venda (PDVs) com o uso de materiais impressos, como calendários e folhinhas.

Segundo Victor Nakamura, coordenador de marketing da gráfica online FuturaIM, uma das principais tendências para o final de ano é a personalização de brindes e a adaptação de materiais promocionais que reforcem a identidade da marca. "Os brindes personalizados são uma ferramenta poderosa para fortalecer a lembrança da marca, principalmente em uma época em que os consumidores estão mais receptivos a essas ações", comenta Nakamura. "Com o aumento da oferta de produtos e serviços, garantir que o cliente se sinta especial é uma forma de se destacar no mercado", complementa.

Fidelização de clientes: o poder dos brindes personalizados

Uma pesquisa realizada pela Promotional Products Association International (PPAI) revelou que 83% dos consumidores gostam de receber brindes de empresas, e 48% dos entrevistados afirmam que provavelmente farão negócios com uma marca após receber um produto promocional de qualidade.

Uma das maneiras mais eficientes de fidelizar clientes durante o final de ano é por meio de produtos promocionais. Esses itens, que variam de canetas, chaveiros, ecobags até copos e calendários, trazem consigo uma estratégia simples, mas eficiente: a gratidão. "Oferecer algo de valor simbólico, como um brinde personalizado com a logo da empresa, faz com que o cliente se sinta parte daquela marca", afirma Nakamura. "É uma maneira tangível de manter a marca presente no dia a dia do cliente, sem ser invasivo", explica.

Além de serem ferramentas eficazes para fidelizar, os brindes personalizados contribuem para ampliar o alcance da marca, afinal ficam na memória do cliente, como mostra pesquisa conduzida pelo Advertising Specialty Institute (ASI). Os dados do ASI e da PPAI ainda demonstram que em um mundo cada vez mais conectado, um cliente satisfeito pode facilmente compartilhar seu presente nas redes sociais, aumentando assim o reconhecimento da marca de forma orgânica. "Esse tipo de interação fortalece a imagem da empresa e cria uma conexão emocional com o público", ressalta Nakamura.

Reinventando o escritório e os PDVs com impressos personalizados

Outra estratégia importante para o final de ano é a renovação dos escritórios e PDVs com o uso de impressos personalizados, como calendários e folhinhas, afinal isso deve fazer parte do checklist das empresas em todo final de ano. Esses materiais não são apenas ferramentas funcionais, mas também ótimos recursos visuais que ajudam a manter a marca sempre à vista dos clientes e parceiros de negócios. "O calendário é um brinde clássico que nunca sai de moda. Ele é útil, versátil e garante que a marca esteja presente ao longo do ano inteiro", observa Nakamura.

Nakamura explica que a digitalização dos serviços de impressão é uma vantagem competitiva no mercado atual. "Com uma gráfica online, é possível criar materiais exclusivos com praticidade, economia e alta qualidade. As empresas conseguem inovar na personalização, seja com calendários temáticos ou com folhinhas que acompanhem o estilo visual da marca", acrescenta.

A importância de estar presente na vida do cliente ao longo de todo o ano

Seja por meio de brindes personalizados ou pela inserção de impressos no dia a dia, estar presente na vida do cliente é uma das principais metas das empresas nesta época do ano, como mostra a matéria da ASI. Materiais como calendários e folhinhas são fundamentais para garantir que a marca não seja esquecida com o passar do tempo. Nakamura reforça que a longevidade de um brinde é o que garante o retorno sobre o investimento. "Ao oferecer um calendário personalizado, por exemplo, a empresa está presente na rotina do cliente todos os dias, ao longo de 12 meses", pontua.

Brindes personalizados e a estratégia de marketing para 2025

Com o aumento da demanda por brindes personalizados e impressos para o final de ano, empresas de todos os setores já começam a planejar suas ações para 2025. Nakamura enfatiza que, quanto mais cedo a estratégia for desenvolvida, melhores serão os resultados. "O planejamento antecipado possibilita uma personalização mais detalhada e uma distribuição eficiente. Além disso, garante que a empresa aproveite ao máximo as oportunidades de mercado", explica.