Congresso de Otorrinolaringologia acontece em Santa Catarina

O Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial acontece esta semana, dos dias 31 de outubro a 2 de novembro, em Florianópolis, Santa Catarina. O evento pretende reunir mais de 3 mil profissionais de todas as regiões do país, debatendo e atualizando conhecimentos da especialidade.



Conforme a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), idealizadora do congresso, o encontro terá mais de 500 palestrantes presencialmente realizando capacitações nas áreas de Rinologia, Otologia, Otorrinolaringologia Pediátrica, Otorrinolaringologia Geriátrica, Plástica da Face, Laringologia, Medicina do Sono, Otoneurologia, Alergia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, entre outras subespecialidades da Otorrinolaringologia.



Especialistas de 13 países estão confirmados para os três dias de encontro, entre eles, autoridades médicas de reconhecimento mundial, como o pesquisador da Universidade de Stanford nos Estados Unidos, Dr. Peter H. Hwang, professor de Otorrinolaringologia na linha de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Outros exemplos de destaque serão o experiente otorrinolaringologista da Universidade Macquarie e Hospital St. Vincent, em Sydney, na Austrália, Dr. Richard Harvey, referência na rinologia e em técnicas cirúrgicas de nariz, seios nasais, procedimentos endoscópicos dos seios nasais e da base do crânio; e o Dr. Teoman Dogan, da Turquia, importante nome na área de plástica da face por ser o desenvolvedor da técnica de Teorrinoplastia, um método de rinoplastia – cirurgia que altera a estrutura nasal para melhorar a estética ou a respiração – atualmente considerado o mais inovador do mundo entre os médicos.



Ao todo, mais de 20 autoridades científicas internacionais e centenas de especialistas no Brasil vão ministrar palestras, conceder minicursos e participar de painéis, mesas-redondas e simpósios sobre temas ligados aos tratamentos para rinite, rinossinusite, perda auditiva, cânceres na região de cabeça e pescoço, ronco, tontura, problemas de comunicação e linguagem e diversas outras doenças e problemas que afetem a saúde nas regiões do nariz, ouvido e garganta.



O presidente da ABORL-CCF, Dr. Fabrizio Romano, destaca que a realização desse congresso médico é essencial para que os profissionais se mantenham atualizados com os avanços mais recentes em diagnósticos, tratamentos e tecnologias, pois cada encontro permite que os otorrinolaringologistas discutam casos complexos, compartilhem experiências e aprendam novas técnicas que podem ser aplicadas em suas práticas diárias.



“Além das vantagens diretas para os profissionais, os pacientes também são beneficiados. Médicos bem capacitados e atualizados são capazes de oferecer um atendimento de maior qualidade, com diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes. Isso resulta em melhores desfechos clínicos e uma maior satisfação e saúde dos pacientes”, afirma.



O 54º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial será sediado no Centrosul - Centro de Convenções de Florianópolis - situado Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, na capital catarinense. Mais informações sobre a programação e inscrições podem ser obtidas no site https://aborlccfcongresso.org.br.