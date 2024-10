Lupita aterrissa no MIPJUNIOR 2024 com três novos títulos

A edição de 2024 do MIPJUNIOR, um dos principais mercados de co-produções infantis do planeta, aconteceu entre 18 e 20 de outubro em Cannes, na França. A multipremiada produtora gaúcha Druzina Content levou várias novidades, entre elas três novos títulos de uma das principais séries de seu portfólio internacional: Lupita.



A franquia Lupita já possui três séries — Lupita no Planeta dos Adultos, Lupita Curiosidades e Lupita Pelo Mundo —, que têm ganhado visibilidade no cenário internacional, estando disponíveis em plataformas como YouKu, ZooMoo Kids, Yippee, Gloob, Prime Video, Box Kids, entre outras. Lupita Pelo Mundo esteve entre os 10 programas mais exibidos no MIPJunior 2019.



Lupita é uma bebê que acabou de nascer, ou seja, essa bebê astronauta faz muitas descobertas em sua casa, aprendendo sobre lugares, cores e objetos, amizade, empatia e bondade. Tudo ao seu redor é novo, pois coisas simples como cores, formas e objetos do cotidiano são aventuras a serem exploradas. Junto com seus amigos de brinquedo, ela descobre novos ambientes a cada episódio, dança ao som de músicas divertidas e enfrenta desafios que lhe ensinam a importância do altruísmo, da amizade e do trabalho em equipe.



Um dos lançamentos mais esperados é a segunda temporada de Lupita no Planeta de Gente Grande, uma parceria da Druzina Content com a Petit Fabrik. Estreada em 2019, a série — que foi finalista de prêmios importantes, como da Academia Brasileira de Cinema e finalista do Festival comKids - Prix Jeunesse Ibero-American — agora chega à segunda temporada, composta de 40 episódios de 7 minutos cada.



"A personagem Lupita já é conhecida em vários países e regiões, como China, Estados Unidos e América Latina. Ela mantém a continuidade dos personagens e do universo, o que é estrategicamente importante para a consolidação da marca e o reconhecimento do público", avalia Luciana Druzina, CEO da Druzina Content. “A ideia de produzir longas-metragens que explorem o mesmo universo e os personagens da série faz parte dos nossos planos de dar continuidade a essa história, aprofundando a narrativa. Foi assim que nasceram esses dois filmes que estamos trazendo para o MIPJunior.”



Dois projetos de filmes da franquia foram recentemente contemplados com fundos de financiamento no Brasil e serão apresentados pela primeira vez no MIPCOM e no MIPJunior, em busca de parceiros estratégicos. O longa-metragem Lupita na Cidade de Gente Grande foi dirigido por Estevão Queiroga, que também assinou o roteiro, em parceria com Ademar Vieira. Co-produção entre Druzina Content, Petit Fabrik e Circular Media (Uruguai). O filme tem 90 minutos de duração.



O longa leva os espectadores a uma aventura com Lupita, a curiosa bebê astronauta que explora o mundo ao seu redor. Desta vez, ela se perde de seus pais em meio à agitação da cidade grande. Em sua jornada para encontrar seu amigo de pelúcia, Bobo, Lupita se vê envolvida em diversas situações desafiadoras e vive várias aventuras inesperadas. Enquanto isso, seus pais iniciam sua busca, compondo uma narrativa que combina entretenimento e aprendizado e aborda a importância da coragem, da amizade e da união familiar.



Já no filme Lupita no País Verde e Amarelo, com 70 minutos de duração, e feito para a televisão, as crianças podem acompanhar a jornada de Lupita enquanto ela explora as maravilhas do mundo ao seu redor. Nesta aventura, sua avó, Vovó Rosa, guia toda a família em uma descoberta de suas próprias raízes, entrelaçadas com a rica história do Brasil e sua independência de Portugal. A história aborda a herança cultural e o valor das relações familiares, destacando aprendizados e momentos de união.



A presença da Druzina Content nos MIPJUNIOR conta com o apoio da Brazilian Content (BRAVI), com apoio da APEX Brasil, do Ministério da Cultura e do RS Fantástico. Além disso, Luciana Druzina, CEO da Druzina Content, foi contemplada com um apoio do Edital de Intercâmbio Cultural do Ministério da Cultura - Circulação e participação audiovisual no exterior.



Para saber mais sobre os títulos da franquia Lupita e outras produções infantis da Druzina Content, basta acessar o catálogo da produtora.