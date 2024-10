Dia do Saci será comemorado com distribuição de mil livros em alusão ao mito

Na próxima terça-feira, dia 30 de outubro, alunos das escolas municipais de Campo Largo (PR) participarão do lançamento do livro infanto-juvenil “Cadê a Perna do Pererê?” (Editora Cântaro), na Casa da Cultura. A obra, da escritora paranaense Joanita Ramos, que atualmente reside na cidade de Campo Largo, tem ilustrações da artista plástica Márcia Széliga.

O evento, de acordo com a autora, é em alusão ao “Dia do Saci”, que se comemora em 31 de outubro e que – segundo ela defende – “é, ou deveria ser, uma festa mais significativa para os brasileiros do que o tradicional ‘Halloween’”.

Joanita que é branca e integrante de uma família interracial, explica que buscou, nessa obra, oferecer uma possibilidade de as crianças pretas ou pardas, e também as que têm deficiência física, encontrarem protagonistas com as quais possam se identificar – o que ainda não é frequente nas bibliotecas e livrarias tradicionais.

Mitologia brasileira

O livro chama a atenção para o fato de o Saci ser não só preto, como também PcD (pessoa com deficiência). Assim como é preto o Negrinho do Pastoreio – personagem mitológico que foi escravizado e, segundo a lenda, castigado até a morte por não ter conseguido encontrar um potro perdido.

“O folclore brasileiro é ‘um prato cheio’ para os pais e educadores alimentarem conversas que atualizem as noções de escravização e propiciem abordagens sobre a diversidade humana”, enfatiza a autora. E exagera, brincando: “a Cuca, por exemplo, é uma ótima personagem para se entender a bipolaridade das mães e professoras”.

Em “Cadê a Perna do Pererê?” Joanita conta a história de Sofia, menina leitora preta. Ao descobrir que o Saci Pererê não tem uma perna, a garota pede ao Negrinho do Pastoreio que vá em busca do membro perdido. Ao final da história, revela-se que Sofia, assim como o Saci, também teve uma perna amputada, o que não a impede de viver com alegria, utilizando os recursos da ciência para uma vida permeada de atenção, afeto e imaginação, como é o direito de qualquer criança.

O livro já está disponível gratuitamente na versão digital, mas, segundo a autora, o melhor modo de democratizar a literatura infanto-juvenil é distribuir o livro físico gratuitamente a crianças da escola pública, pois muitas ainda não têm acesso a meios digitais ou não têm a cultura de consumir livros eletrônicos.

Além de oferecer às crianças poesia e ilustrações, o objetivo é estimulá-las à aceitação de si mesmas e dos colegas, em suas peles de diversos tons e em seus corpos, ainda que sejam fora de padrão.

O projeto foi aprovado com o apoio da Prefeitura de Campo Largo e realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo – Ministério da Cultura – Governo Federal. A intenção é empreender novos projetos, sensibilizar gestores e obter apoio para que o livro chegue a crianças de todo o Brasil, e gratuitamente às escolas públicas.

Sobre Joanita Ramos

Joanita Ramos é jornalista, escritora, diretora de produção cultural e educadora. Mestre em Educação pela UFPR. Entre os vários prêmios e homenagens recebidas destacam-se o título Jornalista Amigo da Criança, concedido pela Rede Andi/Unicef e Fundação Abrinq, por textos em defesa da infância e adolescência no Brasil; o Troféu Dignidade Solidária (1999), como Jornalista Destaque; e o Prêmio Outras Palavras, de Obras Literárias, da Secretaria de Estado da Cultura/PR, pelos textos Patraca, o Palhaço Astronauta e Tíbeti, o Gnomo, escritos por ela para crianças. Também foi finalista da primeira edição do Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo e professora convidada de pós-graduação em Jornalismo Literário da Academia Brasileira de Jornalismo Literário - ABJL.

Para conhecer outros projetos de Joanita Ramos, basta acessar o site containercultural.com

Contato:

Assessoria de Imprensa: Antônio Carlos 41 99972-4792