Monte Carlo Joias comemora 43 anos com Giovanna Ewbank como nova porta-voz

O interesse pelos metais preciosos e pedras preciosas levou os irmãos Vicente e Armando Balbi a inaugurarem, em 1981, a primeira loja da Monte Carlo, no Rio de Janeiro. Inspirados pela estância de Monte Carlo, no principado de Mônaco, os irmãos desenvolveram um projeto que logo ganhou relevância no cenário joalheiro brasileiro.

Com mais de quatro décadas de atuação, a marca Monte Carlo consolidou sua presença no mercado, estabelecendo-se como uma rede de joalherias dedicada à criação de peças que unem luxo e design.

Com 50 lojas espalhadas no país, a marca aposta em Giovanna Ewbank para mostrar o novo momento da marca.

“Giovanna tem o sorriso, a energia, o brilho e o acolhimento que refletem a marca. É uma mulher radiante, assim como a nossa consumidora”, comenta Erica Pagano, VP de Marketing da Monte Carlo, sobre a escolha da atriz para esse novo momento da marca.

Giovanna apresenta a nova coleção Celebrate - com joias em ouro, prata e pedras preciosas, que leva como inspiração o brilho próprio, a luz presente em cada mulher.

A Monte Carlo Joias celebra ainda a reinauguração da loja de Ipanema, primeira loja de rua da marca, com o lançamento exclusivo de relógios I.N.O.X Automatic da marca suíça Victorinox.

Todos os modelos da família I.N.O.X. Automatic homenageiam o canivete do exército suíço com formas esculpidas, inovação em materiais e códigos industriais característicos da marca, que se unem à precisão suíça. A coleção I.N.O.X. Automatic estará disponível nos 50 pontos de venda da Monte Carlo Joias espalhados pelo Brasil.

Patrícia Balbi, diretora criativa da marca, comenta: "A parceria com a Victorinox fortalece ainda mais o posicionamento da Monte Carlo no segmento de relojoaria de luxo, em constante expansão e de grande importância para a nossa marca”.