Pesquisa aponta alta no consumo das famílias na RMC

O aumento do número de pessoas ocupadas e a leve recuperação do poder de compra devem impactar de forma positiva os bares e restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (RMC) neste ano. É o que aponta nova Pesquisa IPC Maps, especializada em potencial de consumo dos brasileiros. As despesas das famílias da região com alimentação fora do lar e bebidas deve chegar a R$ 7,8 bilhões em 2024, volume superior à projeção de julho, que era de R$ 6,318 bilhões.

Segundo o levantamento, o setor de alimentação fora de domicílio deverá receber R$ 5.839 bilhões com gastos das famílias neste ano, uma alta de 10,3% sobre o ano passado. Já o gasto no segmento de bebidas é de R$ 1.479 bilhão, crescimento de 9,7% em relação a 2023. Nos cálculos do IPC Maps são levadas em conta despesa com refeições, lanches, cafés da manhã, refrigerantes, cafezinhos, caldos, cervejas, chopes e outras bebidas alcoólicas.

Além de medir os gastos com o consumo, o novo levantamento também aponta crescimento na quantidade de estabelecimentos nos setores de alimentação fora do lar e de bebidas na RMC. O número de comércios nestes dois setores soma neste ano soma 32.577, contra 30.799 do ano passado, o que representa a abertura de 1.778 estabelecimentos na região, alta de 5,8%.

Sobre a estimava dos gastos dos moradores da RMC com alimentação fora do lar, André Mandetta, presidente da Abrasel Campinas, diz que que o setor vem se beneficiando com o aumento do poder aquisitivo das pessoas e com o crescimento da população ocupada. “O aumento no movimento tem contribuído para a redução de empresas que trabalham com prejuízo. “O aumento do consumo na região é importante para trazer equilíbrio no caixa”, lembra. Mandetta

O presidente da Abrasel Campinas reforça, ainda , que o aumento dos gastos no setor tem impacto direto na geração de empregos. “Em oito meses, o setor já gerou 739 novos postos de trabalho com carteira assinada, reflexo da abertura de novos estabelecimentos e do leve aumento no movimento”, acrescenta.

O empresário Dino Ramos, sócio do Dom Brejas, diz que o aumento no consumo na RMC é um fator real, tanto que a casa foi considerada a maior vendedora de chopp da Amstel e uma TOP 10 da Heineken neste ano. “O mercado da RMC é pulsante e o crescimento do consumo nos bares e restaurantes se reflete em toda a cadeia envolvida no setor, desde os empresários que se sentem mais à vontade para investir, fornecedores e a população, com expectativa de geração de mais empregos”, afirma.

André Biazzo, do Banana Café Campinas”, a expansão do setor não apenas fomenta a economia local, mas também cria mais empregos e fortalece a cadeia produtiva como um todo. “A perspectiva para 2024 é positiva, e o setor de food service tem tudo para se destacar como um dos grandes motores do desenvolvimento econômico da região”, completa. Ele acrescenta que para atender a essa demanda crescente “estamos focados em diversificar nossos negócios e inovar no atendimento para capturar essa nova onda de consumo

Roger Antonio Domingues, diretor comercial e fundador da rede Lanchão Brasil, diz que a expectativa de é bastante positiva, com a economia dando traços de crescimento dentro da expectativa que se tinha no início do ano, impactando o crescimento de vendas e faturamento. “Um dado importante é o que estamos vendo nas unidades de shoppings, com um movimento muito alto nos últimos dois meses”, diz Domingues. “As unidades de rua já vinham em uma crescente muito boa”, acrescenta.