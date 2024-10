Ranking coloca Brasil em 1º lugar no turismo de aventura

De acordo com um ranking produzido pelo portal US News & World Report, em parceria com a Wharton School da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, o Brasil foi reconhecido como o principal destino para turismo de aventura em 2024. A pesquisa foi realizada com mais de 17 mil pessoas pelo mundo e listou 89 países, avaliados em 10 subcategorias.



Entre os itens considerados estão qualidade de vida, mudanças climáticas, negócios, influência cultural, agilidade, poder, empreendedorismo, herança, propósito social e aventura. Neste último, o Brasil ficou à frente de países como Itália, Grécia, Espanha e Tailândia, nessa ordem.



Segundo Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, em Foz do Iguaçu, a primeira posição no ranking ajuda a fortalecer a imagem do Brasil pelo mundo. “Os turistas internacionais ficam mais interessados em conhecer nosso destino. Somos um país continental, o qual possui grandes reservas naturais, lindas praias e uma natureza muito preservada, principalmente nos Parques Nacionais e Estaduais”.



O empresário destaca ainda que o Brasil possui 44 normas técnicas (ABNT) vigentes e disponíveis no turismo de aventura, sendo 19 internacionais. “O país tem excelentes empresas que operam neste segmento e que possuem certificação internacional ISO. Além de termos um povo muito receptivo e excelentes estruturas para prática de esportes radicais”.



Além de liderar a subcategoria de Turismo de Aventura, o Brasil aparece bem posicionado em outras três categorias, sendo o 11º em influência cultural (moda e entretenimento), 12º em Mudanças (países com economias de alto potencial) e 12º em Herança (valoriza a história rica em cultura e geografia). No ranking geral dos melhores países, o território brasileiro aparece na 30ª posição.



No entanto, Mendes avalia que o sistema aéreo brasileiro ainda é um grande desafio, pois conta com poucas conexões internacionais e um deslocamento interno muito caro.



Porém, o empresário acredita que o turismo deverá crescer nos próximos dois anos, principalmente na região de Foz do Iguaçu, “visto os investimentos que irão se iniciar dentro do Parque Nacional do Iguaçu e dos novos atrativos voltados para o turismo de aventura que vão iniciar sua operação em breve”.



Para saber mais, basta acessar: http://www.hoteldelreyfoz.com.br