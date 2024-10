Alexandra Jahnel lança "O Mestre dos Dragões Vermelhos"

A autora Alexandra Jahnel está lançando seu primeiro livro, “O Mestre dos Dragões Vermelhos: povos além do véu”, que retrata o mundo de Dhorman, onde dragões, magos e elfos se enfrentam em batalhas épicas. A narrativa destaca temas como honra, relacionamentos e questões sociais atuais.

A autora iniciou sua jornada na escrita ainda na infância, movida pela paixão pelos livros e pela poesia. "Eu ganhei um livro de poesias de Vinícius de Moraes, Arca de Noé, quando ainda era criança. Isso me marcou profundamente e me incentivou a explorar a escrita", conta a autora.

Alexandra participou de concursos literários ao longo da vida, acumulando prêmios e reconhecimento, mas foi o incentivo de familiares e amigos que a levaram a dar um passo adiante. "Chegaram a me dizer tantas vezes que eu deveria escrever um livro que, eventualmente, decidi tentar. Foi quando a ideia de 'O Mestre dos Dragões Vermelhos'começou a tomar forma", explica.

O universo de “O Mestre dos Dragões Vermelhos” vai além da fantasia tradicional. Embora seja ambientado em uma era medieval, Jahnel utiliza a história para explorar questões contemporâneas como o aborto, a homossexualidade e o papel da mulher em uma sociedade patriarcal.

"Quero que os leitores vejam Dhorman como mais do que um mundo mágico. É um lugar onde lutas que enfrentamos na vida real também acontecem", diz ela, que aponta que os personagens da trama foram inspiradas em pessoas reais.

Segundo ela, muitos dos personagens foram baseados em pessoas que marcaram sua vida de alguma forma. "Há muito de mim na história, especialmente nos temas que eu quis abordar, como relacionamentos e a busca por honra e justiça", confessa.

Para reunir elementos que possibilitassem o desenvolvimento da escrita do livro, a autora realizou uma pesquisa imersiva na mitologia e no estilo de vida na era medieval. "Acabei me interessando por várias coisas durante a pesquisa. Fiz hidromel com fermento natural, experimentei técnicas medievais de defumação e outras técnicas da época", revela.

O processo criativo do livro foi leve e fluido, porém, Jahnel admite que enfrentar a morte de personagens foi um dos momentos mais difíceis durante a escrita. "Matar personagens foi o mais desafiador para mim. Me apeguei a muitos deles, e adiava o momento de matar alguém sempre que podia", revela com um sorriso.

Mesmo próximo ao lançamento de "O Mestre dos Dragões Vermelhos", Alexandra já está planejando a continuação da saga. "Ainda há muitas histórias a serem contadas em Dhorman", afirma. Com isso, a autora trabalha no desenvolvimento do novo projeto intitulado “A Bruxa nas Terras de Verão”, que deve trazer uma narrativa de expansão do universo criado pela escritora.

A autora espera que sua obra vá além do entretenimento e ofereça reflexões importantes aos leitores. Ela espera que os leitores consigam criar em suas mentes todos os personagens e as batalhas, e que se conectem com os romances e as questões mais profundas que a história aborda.

Para ela, a honra é um dos conceitos centrais do livro. "Gostaria que o nosso mundo tivesse a mesma honra que os dragões demonstram na história. Eles são seres nobres, e espero que essa mensagem ressoe nos leitores", conclui.