Terceira edição do FestMAO acontece em Ribeirão Preto

De 16 a 19 de outubro acontece em Ribeirão Preto, no interior paulista, a terceira edição do FestMAO. O evento oferece uma programação que une música autoral, inclusão, capacitação para profissionais da área cultural e sustentabilidade, ocupando o Teatro de Arena pela primeira vez, além de espaços como a Biblioteca Sinhá Junqueira, Sala de Concertos da Tulha (FFCLRP-USP) e a UGT - Memorial da Classe Operária.

Contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, o FestMAO reúne um total de sete shows, três mostras, dois workshops, duas mesas-redondas, um bate-papo, um painel, uma vivência, 68 artistas, convidados e ainda três DJs.

Essa terceira edição abrange diferentes linguagens artísticas e propõe um debate amplo sobre o mercado musical e a economia criativa. “Nosso objetivo é contribuir para a sociedade e para a cadeia produtiva cultural, não apenas com shows, mas também com debates e ações de aprimoramento profissional”, explica Carol Capacle, produtora executiva do festival.

Segundo Carol, o festival busca ampliar as conexões entre profissionais e fomentar novos talentos. “A gente acredita que as ações de formação complementam os shows, que são o coração do festival e, promovem uma rede de conhecimento que é muito importante para o crescimento da indústria criativa”, afirma Carol.

Inclusão e acessibilidade em pauta

A terceira edição do FestMAO tem compromisso com a inclusão e a acessibilidade cultural, contando com intérpretes de Libras, área PcD, monitores e infraestrutura acessível para garantir a participação coletiva e diversa. Em setembro, o evento lançou a campanha "Pelo fim do capacitismo em eventos culturais!", em parceria com a consultora de acessibilidade Ana Polin. O objetivo é conscientizar sobre a necessidade de tornar os eventos culturais mais inclusivos e adaptados às necessidades de pessoas com deficiência.

Fernanda Moura, coordenadora de produção do FestMAO, menciona que a produção do evento está trabalhando para criar um ambiente acolhedor, com monitores capacitados e intérpretes de Libras em atividades selecionadas. "Outra novidade é que a Mostra Nova Cena, pela primeira vez, trará o recurso de audiodescrição ao Teatro de Arena, permitindo que pessoas cegas participem do evento com mais autonomia", acrescenta.

Sustentabilidade

A responsabilidade ambiental e a conscientização para práticas sustentáveis são pilares importantes do FestMAO. A organização visa reduzir resíduos, promovendo a eliminação de descartáveis por meio da venda de eco copos e incentivando o público a trazer seus próprios recipientes. Além disso, haverá a implementação de coleta seletiva no Teatro de Arena, que será um ecoponto para o descarte de plástico, papel, vidro, latinhas e lixo eletrônico, em parceria com a Cooperagir e o Lixo Zero, que também terão uma área dedicada a ações educativas e venda de produtos sustentáveis.

O Instituto Nova Era apoia o FestMAO trazendo uma mensagem sobre o uso responsável da água. O fornecimento de bebedouros no evento reforça a importância de valorizar esse recurso e conscientizar sobre seu uso sustentável, destacando seus benefícios para a saúde e o bem-estar coletivo.

“Apoiadores institucionais como o INE, Lixo Zero e Cooperagir tornaram-se nossos parceiros porque criamos uma oportunidade de, juntos, inspirarmos o público a adotar hábitos mais conscientes no dia a dia”, afirma Fernanda Moura, que também é responsável pelas relações institucionais do FestMAO.

Novidades musicais e fortalecimento da cena autoral

A Mostra Nova Cena, que ocorrerá no dia 19 de outubro (sábado), no Teatro de Arena, apresentará as quatro bandas e artistas selecionados pelo edital do festival: Pitoresco (Ribeirão Preto), Andarilho Cha (Osasco), Lubo (Sorocaba) e Magia Negra (São José do Rio Preto). Cada uma das bandas traz um estilo único, representando a diversidade e a riqueza musical do interior paulista.

A mostra contará também com um pocket show da cantora Avinny, artista trans não-binária de Ribeirão Preto, e com a presença do Tutu DJs, referência na cena cultural local. “Nosso foco é celebrar a música brasileira e fortalecer a representatividade de artistas que trazem temas importantes para o debate social e cultural”, afirma o diretor artístico do festival Allê Trajan.

Impacto na economia criativa

Além de promover o desenvolvimento cultural, o FestMAO também gera um impacto significativo na economia criativa local. Nos quatro dias de festival serão cerca de 150 pessoas trabalhando, entre artistas, técnicos, equipes de produção e fornecedores. O festival também movimenta setores como hotelaria, alimentação e serviços, visando estimular a economia de Ribeirão Preto.

Atrativos extras

O evento contará com Food Park (com opções vegetarianas e veganas) e duas marcas autorais e artesanais de bebidas produzidas em Ribeirão Preto. Além disso, oferece o Espaço Relax com espaços de descanso, miniplayground e pintura facial para crianças, além de uma feirinha de vinis, livros, produtos sustentáveis e lojinha dos artistas. Também haverá venda de itens exclusivos da CUFA (Central Única das Favelas).

Ingressos disponíveis

Os ingressos para a Mostra Nova Cena já estão disponíveis na plataforma Sympla, com opções promocionais e ingressos sociais, que garantem a participação de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Mostra Integração e a Mostra Redes & Encontros, que serão realizadas na Biblioteca Sinhá Junqueira, Sala de Concertos da Tulha (USP) e UGT - Memorial da Classe Operária, têm entradas gratuitas.

SERVIÇO:

FestMAO 2024 – Ribeirão Preto

Data: 16 a 19 de outubro de 2024

Locais:

Teatro de Arena de Ribeirão Preto - Jardim Mosteiro

Biblioteca Sinhá Junqueira (BSJ) - R. Duque de Caxias, 547 – Centro

Memorial da Classe Operária - UGT - Rua José Bonifácio, 59 – Centro

Sala de Concertos da Tulha FFCLRP USP - Rua Olivier Toni, s/n - Campus da USP, Ribeirão Preto

Confira a programação completa:

Instagram: @ fest.mao