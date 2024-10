Galeria promove exposição com pinturas de Fernando Carballo no mês das crianças

Proporcionar às crianças um contato com cores, formas e ideias é a proposta da ação exclusiva para o Dia das Crianças, que será realizada pela Galeria Detalhe, localizada na Rua Peixoto Gomide, 1789, Jardins - São Paulo. Na tarde dedicada à arte, no dia 19 de outubro (sábado), das 14h às 17h, serão apresentadas obras do renomado artista plástico costarriquenho Fernando Carballo, e atividades lúdicas para as crianças serão realizadas. O ingresso custará 1kg de alimento não perecível que será doado a uma instituição de apoio a crianças e adolescentes com deficiência (PCD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Essencial para o desenvolvimento infantil, estimulando a criatividade, imaginação e coordenação motora, "inserir as crianças no universo da arte também é uma forma de desenvolvimento intelectual delas. A ideia é criar uma experiência imersiva na arte que una as crianças e os seus pais e/ou acompanhantes, com uma ampla exposição de peças e artes audiovisuais, permitindo que os adultos também mergulhem na arte latina", afirma Adriana Sofia Cárdenas Ruiz, curadora das peças do artista.

Os desenhos que serão pintados pelas crianças terão apenas os contornos e formas de duas obras do artista. "Caberá à criança usar a sua imaginação, criatividade e mergulhar no mundo da arte, explorar cores e tons e criar uma obra para chamar de sua", destaca Adriana.

Além disso, os pequenos receberão as obras pintadas por eles ao final do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Instituto Gabi, que desenvolve projetos e ações voltados para crianças e adolescentes que possuem alguma deficiência (PCD) e o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Devido ao espaço reduzido da galeria, as inscrições são limitadas e deverão ser feitas através do e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp (11) 98280-7089, contendo os nomes dos participantes e dos responsáveis.

Com acervo pessoal da empresária Adriana Sofia Cárdenas Ruiz, a proposta é apresentar a grandiosidade da arte latina, através de um artista do porte de Fernando Carballo. "Queremos mostrar para os brasileiros a arte da América Latina, infelizmente não tão explorada como deveria. Temos tantas coisas para mostrar, quadros do Fernando Carballo que com certeza irão encantar a todos os presentes e proporcionar também para as crianças uma imersão na prática no mundo da arte, fomentando também o gosto pela pintura desde cedo".

Sobre o artista

Nascido em 1941, na cidade de Cartago, na Costa Rica, Fernando Carballo desde pequeno anunciava o seu futuro artístico, seja nas inúmeras pinturas que fazia nas paredes da casa, no seu gosto por tudo que envolvia arte e pelas suas primeiras obras tão cheias de sentimento. Aos 83 anos, Carballo ainda atua como artista plástico, completando mais de 50 anos de carreira. "Mesmo depois de tantos anos, ainda trabalho oito horas por dia, todos os dias. Sou o que chamam de autodidata, aprendi sem fazer um curso ou especialização na área de artes. Fazendo o que amo, criando, dando forma, vida, inserindo cores, internalizando sentimentos, coisas que me chamam atenção", afirma Carballo.

As exposições do artista têm sido numerosas, com obras presentes em coleções públicas e privadas por todo o mundo. Com destaque nas exposições anuais na Organização das Nações Unidas e em Washington, DC, capital dos Estados Unidos. "Fernando consegue de forma única explorar, por meio de suas pinturas tão singulares, a essência da arte e assim nos tocar profundamente, com suas obras tão cheias de cores, significados, reflexões, formas e encantos", finalizou Adriana.

Mais informações e agendamento: [email protected] ou WhatsApp: (11) 98280-7089 - Adriana Sofia.