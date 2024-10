Exposição com acervo de Goeldi segue para o Rio de Janeiro

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) no Rio de Janeiro será palco da inauguração da aguardada exposição "O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia – Arte, Ciência e Sustentabilidade", no dia 1º de novembro de 2024. Após uma bem-sucedida turnê pelas cidades de Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Florianópolis, a exposição, que une a história e a arte, continua sua jornada por outras cidades brasileiras, culminando com sua presença na COP 30 em Belém, em 2025.

A exposição, que já foi vista por milhares de visitantes, destaca o profundo impacto dos imigrantes suíços na Amazônia, como Emilio Goeldi e Oswaldo Goeldi, abordando como suas práticas e conhecimentos moldaram a agricultura, a pesquisa científica e a sustentabilidade na maior floresta tropical do mundo. Por meio de uma abordagem interdisciplinar, o projeto celebra a contribuição suíço-brasileira em três frentes principais: arte, ciência e sustentabilidade.

Após o Rio de Janeiro, a exposição percorrerá outras capitais e cidades importantes, ampliando a reflexão sobre o papel da Amazônia no equilíbrio climático global e como o legado suíço-brasileiro pode oferecer soluções para um futuro sustentável. A COP 30, que será realizada em Belém, será o ponto culminante dessa jornada, com a exposição servindo como pano de fundo para discussões sobre o futuro da floresta e a preservação do meio ambiente em nível global.

Destaques da Exposição:

Arte e tradição: a exposição apresenta uma coleção de obras que revelam como artistas suíços e brasileiros retrataram a Amazônia ao longo dos séculos, mostrando a interação entre as culturas e a natureza exuberante da região.

Ciência e pesquisa: com um foco nas contribuições dos imigrantes suíços como Oswaldo Goeldi, incluindo os trabalhos de naturalistas do século XIX como Emilio Goeldi e Jacques Huber, a mostra traz uma série de mais de 70 obras interativas, objetos pessoais e documentos históricos de Emilio Goeldi, que compõem o acervo de três instituições: Associação Oswaldo Goeldi, Embaixada da Suíça e o Museu Emilio Goeldi.

Sustentabilidade e inovação: a exposição também explora o papel dos suíços no desenvolvimento de práticas sustentáveis e no estudo da floresta como um modelo para o futuro, conectando essa herança à discussão contemporânea sobre a preservação da Amazônia e o combate às mudanças climáticas. Além disso, agrega a tecnologia da Realidade Aumentada dando vida ao acervo que data do início do séc. XIX