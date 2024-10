Evento gratuito orienta sobre transtorno da linguagem

No dia 19 de outubro, especialistas do Departamento de Foniatria da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) ministrarão uma aula gratuita online para interessados em aprender mais sobre o Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL). Serão cinco horas de conteúdo, com palestras e mesa-redonda, garantindo uma abordagem acessível à população e pautada na ciência.

A ação integra a Campanha de Conscientização sobre o TDL, que acontecerá de 14 a 20 de outubro, com o apoio do coletivo Juntos Pelo TDL.

“Queremos ampliar o conhecimento sobre esse transtorno ainda pouco reconhecido, disponibilizando informações relevantes a diversos públicos, como pais, familiares de crianças, profissionais da educação e da saúde, e contribuir para a inclusão e compreensão dos indivíduos com essa condição na sociedade”, explica a médica foniatra da ABORL-CCF, Dra. Vanessa Franchi, coordenadora da campanha.

O TDL é um problema que impacta no neurodesenvolvimento e na capacidade de comunicação de muitas crianças e adultos e pode trazer consequências para o convívio social. De acordo com o Departamento de Foniatria da ABORL-CCF, os principais sinais dessa condição são: atraso no desenvolvimento da fala, vocabulário limitado e dificuldade em formar frases, problemas de compreensão, erros na ordem das palavras, erros com som e pronúncia, entre outros.

“A Foniatria é uma sub-área da Otorrinolaringologia responsável por diagnosticar e tratar distúrbios de linguagem humana e comunicação, por isso, TDL é um dos campos de atuação do médico otorrinolaringologista com titulação nessa especialidade”, contextualiza Franchi.

Apesar de não haver estatísticas oficiais da prevalência no Brasil, segundo o departamento de Foniatria, dados internacionais sinalizam que aproximadamente 7,5% das crianças no mundo enfrentam o TDL, a exemplo do estudo denominado Catalise, publicado pela Associação para a Saúde Mental da Criança e do Adolescente, organização inglesa reconhecida mundialmente por publicações científicas como a Revista de Psicologia Infantil e Psiquiatria.

Programação

A abertura da aula sobre o Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem será às 8h, com a palestra “Compreendendo o TDL”, ministrada pela otorrinolaringologista e coordenadora do Departamento de Foniatra da ABORL-CCF, Mônica Elisabeth Simons Guerra. Em seguida, às 9h, a médica Mariana Lopes Fávero abordará sobre “TDL e os Diagnósticos Diferenciais”, tema crucial para o entendimento das dificuldades de diagnóstico e as diferenças entre o TDL e outros transtornos da comunicação.

No período das 10h às 11h, será a vez da médica Vanessa Franchi trazer à tona a relação entre “TDL e Aprendizagem”, destacando como essa condição pode impactar o desempenho acadêmico e outras formas de aprendizagem.

O evento será finalizado com uma mesa redonda que ocorrerá das 11h30 às 13h, momento em que especialistas responderão perguntas e debaterão o tema de forma colaborativa. O debate será moderado pelos especialistas Ana Paula Fiuza e Funicello Dualibi, e contará com a presença dos médicos Andressa Guimarães do Prado Almeida, Cynthia Castilho Moreno, Gilberto Bolivar Ferlin Filho, Juliana Martins de Araújo Cardoso Bertoncello, além das palestrantes que ministraram capacitações no dia.

Inscrições

Qualquer pessoa interessada pode se inscrever gratuitamente acessando o link oficial do evento. Após criar um novo cadastro e preencher o formulário, o usuário terá a confirmação de inscrição e próximo ao dia 19 receberá um email com o link de acesso. Podem participar pessoas de todo o Brasil.