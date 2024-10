Transplante de medula óssea possibilita cura de 80 doenças

A doação de medula óssea é um ato de amor. Isso porque quando se trata de cânceres hematológicos, a doação é capaz de curar cerca de 80 doenças por meio do Transplante de Medula Óssea (TMO). A informação é do Instituto Nacional do Câncer (INCA) O hematologista e especialista em TMO e Car-t Cell, Guilherme Muzzi, explica como funciona a doação.

“A medula óssea é um líquido muito parecido com o sangue que fica dentro dos ossos, principalmente na bacia. Ela é responsável pela produção das hemácias, leucócitos e plaquetas”, explica.

Para o hematologista, doar medula é tão importante quanto a doação de sangue. “Em linhas gerais, a medula óssea saudável do doador vai substituir a do paciente que não está funcionando bem. É importante ressaltar que a doação não causa nenhum dano para o doador e pode salvar a vida de pacientes com leucemia, mielodisplasia e aplasia de medula óssea”, pontua Guilherme.

De acordo com o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), o Brasil é o terceiro país com maior número de doadores voluntários. São 5,7 milhões de pessoas cadastradas no registro coordenado pelo INCA. O banco de doadores voluntários do país perde apenas para os Estados Unidos e Alemanha.

“Esse número vem aumentando a cada ano e tem o potencial para crescer ainda mais. Num país onde a doação de sangue é tão estimulada, precisamos voltar nossos olhos também para a importância de doarmos a nossa medula. A medula óssea é, sem dúvidas, uma grande salvadora de vidas”, finaliza Guilherme Muzzi.