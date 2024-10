Campus Colorado do Oeste abre seleção de estágio para nível superior

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de contratação de estagiário de nível superior. A oportunidade é para uma vaga e as inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas até o dia 6 de outubro de 2024.

A vaga ofertada é atuação presencial em estágio não obrigatório no IFRO Campus Colorado do Oeste na área de Assistente em Administração. Para essa área há uma vaga, para 30 horas semanais, recebendo uma bolsa mensal de R$ 1.125,69, além de auxílio-transporte no valor de R$ 220,00. Para se candidatar, é preciso ser acadêmico a partir do 2º período/semestre em qualquer curso de graduação, além de outros requisitos específicos. Os detalhes estão no Edital 29/2024/COL, que está disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2024-35

Interessados devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino superior conveniadas com o IFRO ou que possam firmar convênio no prazo estabelecido pelo edital. Além da formação específica, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos: matrícula e frequência regular, celebração do Termo de Compromisso de Estágio e compatibilidade entre as atividades de estágio e as atividades acadêmicas.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 6 de outubro de 2024. As inscrições podem ser realizadas on-line, por meio do formulário eletrônico, ou presencialmente, no Departamento de Extensão (Depex) do IFRO Campus Colorado do Oeste.

O Processo Seletivo será realizado em duas fases: análise da ficha de rendimento acadêmico, que classificatória e eliminatória; e entrevista, que é classificatória. O resultado da primeira fase será divulgado em 7 de outubro, e o calendário das entrevistas será publicado em 9 de outubro.

O estágio, que tem duração inicial de seis meses, podendo ser prorrogado por até 24 meses, consiste em atividades supervisionadas que visam à formação acadêmico-profissional do estagiário. Todas as atividades a serem desempenhadas estão detalhadas no edital.

O prazo de validade deste Processo Seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme o interesse da administração. Candidatos classificados que excederem o número de vagas poderão ser chamados conforme a disponibilidade futura de vagas e demanda administrativa.

O Cronograma, normas do processo e publicações relacionadas estão disponíveis em: https://bit.ly/ifrocol-2024-35