Esporte Clube Sírio promove exposição de arte com peças sírias

O Núcleo de Cultura do Esporte Clube Sírio, em comemoração aos seus 19 anos, está promovendo a exposição "Síria - 12.000 a.C. - 2.000 d.C. Culturas, Civilizações, Estados, Reinos e Impérios". A mostra, aberta ao público, apresenta 30 painéis com a história da Síria, objetos antigos e réplicas de originais em museus importantes do mundo, de 26 de setembro a 12 de outubro, das 9 às 18h.

Fundado em 3 de março de 2005, o Núcleo realiza, em alinhamento aos objetivos do Clube Sírio, uma série de ações para promover e divulgar a cultura árabe, com palestras, aulas de língua, escrita e dança árabes e apresentações de cinema mensais. Ao longo de sua existência, foram realizadas mais de 100 iniciativas, com palestrantes diversos como diplomatas, escritores, políticos, empresários, professores e dirigentes de instituições árabes, entre outros.

Serviço:

O quê: exposição "Síria - 12.000 a.C. - 2.000 d.C. Culturas, Civilizações, Estados, Reinos e Impérios"

Data: de 26 de setembro a 12 de outubro, das 9 às 18h

Quanto: gratuito

Onde: Esporte Clube Sírio - Av. Indianópolis, 1192 - São Paulo - SP