Festa de Flores e Morangos atrai 80 mil visitantes

A 42ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia, realizada no recém-inaugurado Parque Ecológico da cidade, está chegando ao fim. Em três finais de semana, o evento atraiu mais de 80 mil visitantes de todas as regiões do Brasil e movimentou a economia local com a comercialização de mais de 80 toneladas de morangos e de mais de 35 mil itens entre flores e produtos de jardinagem.

Tradição no evento, o Pavilhão de Exposição exibe diversas espécies de flores, com mais de 1 milhão de pétalas arranjadas em displays artísticos. A programação cultural também é um outro atrativo, com mais de 40 apresentações realizadas até agora.

O evento conta ainda com duas praças de alimentação comercializando de pratos típicos brasileiros até a culinária oriental. Para as famílias, há também um espaço dedicado às crianças, além de amplo estacionamento para maior comodidade.

De acordo com o presidente da Associação Hortolândia, Nelson Takao Yoshida, “a Festa de Flores e Morangos é uma vitrine não apenas para os produtores, mas para toda a nossa região, que se fortalece como um destino atrativo, oferecendo lazer, cultura e desenvolvimento econômico”.

A festa segue até o dia 29 de setembro e na sexta-feira, 27, a entrada ocorrerá a partir da doação de um quilo de alimento, sendo arroz, feijão, macarrão e óleo. Esta é uma campanha em prol do Fundo Social de Solidariedade e outras entidades sociais de Atibaia.

A 42ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia é realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Pró-Flor e Sindicato Rural de Atibaia. O evento conta ainda com o patrocínio da Sakata, Ball, Convém Supermercados, Amstel, Lago Azul, Sicredi e Graal.