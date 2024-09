Piknic Électronik acontece pela 8ª vez no Brasil

Um dos principais festivais de música eletrônica do mundo, voltado para as famílias e com 20 anos de existência, direto do Canadá para São Paulo, o Piknic Électronik, aconteceu pela 8ª vez no Brasil, no sábado, 14 de setembro. Com edições realizadas em Montreal, Barcelona, Melbourne, Dubai, Santiago e Paris, a terceira temporada do evento aconteceu este ano na capital paulista, no Bosque das Seringueiras, dentro do Clube Espéria. Conhecido por ter pilares bem definidos além da música eletrônica, o Piknic Électronik se tornou um fenômeno mundial ao propor uma experiência única que une arte, sustentabilidade e gastronomia em um mesmo ambiente leve e familiar.

O evento contou com uma programação completa, do meio-dia às quatro da manhã. Para que as pessoas vivessem bons momentos e sentissem a música eletrônica em toda sua amplitude, o line-up expressivo foi composto por grandes nomes da cena internacional como Dubfire, Jimi Jules, Phonique e artistas renomados nacionais como Diogo Accioly, Rod Brito, Sarah Stenzel, Rapha Fernandes, Adria e Victor Arruda.

O Piknic Électronik teve uma estrutura robusta com mais de 3mil m² que ofereceu um amplo espaço verde com pistas de dança para os adultos, uma área especialmente projetada para as crianças e suas famílias, além de platô gastronômico assinado pelo restaurante Vicky Barcelona, beer garden servindo chopp da marca Heineken e bares para drinks e coquetéis sofisticados assinados pela Johnnie Walker Blonde, Don Julio, Ketel One e Tanqueray. Marcas como a Kodak também estiveram presentes no evento. A companhia estava tirando e imprimindo fotos dos participantes do Piknic Électronik e vendendo as Mini Shot Retros, câmeras instantâneas da marca que também são impressoras de fotos bluetooth.

