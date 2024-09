Fórum Paulista de Surf 2024 acontece no COB Expo

O Fórum Paulista de Surf 2024, que acontecerá de 26 a 28 de setembro na COB Expo, em São Paulo, trará uma programação abrangente de palestras. No dia 28 de setembro acontece uma série de talks com temas variados. Um dos destaques é o Programa Surf Talento Feminino da CBSurf, que promoverá uma discussão sobre o desenvolvimento do surfe feminino no país, com a presença das ex-surfistas Andrea Lopes, Jaqueline Silva e Maria Carolina Fornazari (Keiks Fornazari). Elas compartilharão suas experiências e discutirão o crescente papel das mulheres no surfe brasileiro.

O painel "Manobras Acima do Lip", acontecerá das 17h00 às 18h00, com os palestrantes Cassio Sanchez e Fabio Burns, discutindo técnicas avançadas de manobras no surf. Na sequência, das 18h00 às 19h00, Michelle De Bouillons e Ian Cosenza compartilharão suas experiências sobre liderança, trabalho em equipe e planejamento estratégico na palestra "Das Ondas Grandes Pra Vida". Encerrando o dia, das 19h00 às 20h00, o painel "Surf Influencers" trará Suzan Kato, Derek Cruz, Marcela Lima e Brother Aldo para discutir o impacto das redes sociais no mundo do surf e como a influência digital tem moldado essa cultura.

Formação de árbritros

O curso oficial da International Surfing Association (ISA) para formação de novos árbitros acontece durante o evento nos dias 26 e 27 de setembro. Com mais de 180 juízes formados nos últimos três anos, o curso é uma oportunidade para aqueles que desejam atuar profissionalmente no surfe, inclusive em competições da WSL - World Surf League.

Programação de Palestras – 28 de Setembro:

16h00 - 17h00 : Programa Surf Talento Feminino CBSurf Palestrantes: Andrea Lopes, Jacqueline Silva e Maria Fornazzari

: 17h00 - 18h00 : Manobras Acima do Lip Palestrantes: Cassio Sanchez e Fabio Burns

: 18h00 - 19h00 : Das Ondas Grandes Pra Vida - Liderança, Trabalho em Equipe e Planejamento Estratégico Palestrantes: Michelle De Bouillons e Ian Cosenza

: 19h00 - 20h00 : Surf Influencers Palestrantes: Suzan Kato, Derek Cruz, Marcela Lima e Brother Aldo

A entrada para o Fórum Paulista de Surf 2024 e todas as palestras será gratuita, mas é necessário realizar inscrição prévia. Os interessados devem se registrar através do https://bit.ly/ForumPaulistaSurf2024.

Serviço: