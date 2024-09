Botucatu recebe neste domingo, 22, o Arena Freestyle

O final de semana será de manobras radicais na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Isso porque no domingo, 22 de setembro, a cidade recebe a quarta e última etapa do Arena Freestyle. O evento acontece em uma estrutura especialmente montada no Aeroporto Municipal Tancredo Neves e os últimos ingressos ainda podem ser trocados por dois quilos de arroz ou de feijão em uma ação social em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do município.

Está será a última oportunidade do ano para os fãs da modalidade acompanharem de perto os alguns dos principais nomes do esporte no país e com destaque em todo o mundo. Fred Kyrillos, hexacampeão brasileiro de freestyle motocross; Jeff Campacci, campeão do Arena Freestyle Show em 2022; Marcelo Simões, campeão mundial de Best Whip (melhor entortada), entre outros pilotos são presenças confirmadas no evento.

A competição é composta por confrontos e todas as manobras são avaliadas por jurados especializados. A programação oficial inclui também uma sessão de autógrafos com as estrelas da disputa. Após as três primeiras disputas da temporada, Fred Kyrillos segue como líder, seguido por Marcelo Simões e Pedro Nougalli nas três primeiras posições. “Estar entre amigos levando a bandeira do freestyle cada vez mais longe é o que faz tudo valer a pena”, comentou Kyrillos, o líder da competição.

Classificação do Arena Freestyle Show

1º Fred Kyrillos – 40 pontos

2º Marcelo Simões – 30 pontos

3º Pedro Nougalli – 25 pontos

4º Jeff Campacci – 23 pontos

5º Kleber Mazoni – 22 pontos

6º Gian Bergamini – 18 pontos

7º Diego Dias – 17 pontos

8º Cláudio Rocha – 13 pontos

9º Tatá Mello – 10 pontos

10º Paô Bergamini – 07 pontos

O Arena Freestyle Show tem patrocínio do Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Esportes, da Prefeitura Municipal de Botucatu, da Monster Energy, copatrocínio da Kawasaki. O apoio é da revista Dirt Action, Moto Channel Brasil, Cerveja Moinho Real e Grupo Proeste. Co-Patrocínio da Heroes, Ótica Santa Luzia, Seven Motors, Panorama Mall, Zilotudo, Caio Induscar e Connect 10. A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos, com supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).



Programação etapa Botucatu (SP):

Abertura dos portões – 19h

Sessão de autógrafos – 19h10

Início do evento – 19h40

Término – 22h