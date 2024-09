Evento de música e automobilismo marca o primeiro ano da Gulf Oil no Brasil

A parceria entre a Gulf Oil e a Williams Racing entra em seu segundo ano. Para apoiar a celebração da expansão da Gulf Oil, na América Latina, no primeiro aniversário da sua subsidiária brasileira, a Williams Racing, trará o carro com a pintura da Gulf, com Alex Albon ao volante, para se apresentar no Gulf Speed Festival. O evento reforça o compromisso da Gulf em buscar cada vez mais envolvimento com o público, oferecendo conteúdo exclusivo e experiências imersivas, aproximando ainda mais os fãs da ação.

A Gulf tem longa história no automobilismo, reconhecida por suas cores – o laranja e azul de seu logotipo – e presença em competições desde a década de 1960. A vitória em Le Mans é um dos exemplos que consolidaram o status da Gulf em corridas. Com a parceria com a Williams Racing, a Gulf retornou ao grid da Fórmula 1, trazendo, mais uma vez, sua marca à principal categoria do automobilismo mundial.

O Gulf Speed Festival irá unir automobilismo e música para os entusiatas de esporte motor. O público terá a oportunidade de interagir com simuladores de F1 e participar de ativações que aproximam os fãs do universo Gulf. O ponto alto será a performance de Alex Albon, piloto da Williams Racing, que fará exibições com o carro da equipe, com a pintura “Bolder than Bold”, edição limitada, escolhida por votação dos fãs, e que foi usada no Williams F45 nos Grandes Prêmios de Singapura, Japão e Catar, no ano passado.

Durante o evento também serão apresentados carros customizados pelos fãs da marca, que farão apresentações na pista do Anhembi.

O evento também trará atrações que mesclam música e esporte, com shows da dupla sertaneja Israel e Rodolffo e dos DJs Dubdogz. Também fazem parte da programação algumas ativações de marca e paradas temáticas.

Data: 29 de setembro

Local: Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo

Horário: 15h - Abertura dos portões ao público