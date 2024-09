Manpower abre mais de 280 vagas temporárias em todo o Brasil

O ManpowerGroup Brasil, consultoria especializada em soluções de Recursos Humanos que atua em todo o território nacional, está apoiando a empresa PepsiCo, uma das líderes no segmento de alimentos e bebidas, no recrutamento de 283 vagas temporárias para os cargos de Auxiliar de Vendas e Promotor(a) de Vendas.

A empresa busca pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho. As oportunidades estão abertas a todos os públicos, e os profissionais interessados têm até o dia 04 de outubro para se candidatar.

Para concorrer à vaga de Auxiliar de Vendas, é necessário ter Ensino Médio Completo, interesse em trabalho temporário, e é desejável experiência com carga e descarga de mercadorias. Os interessados podem se inscrever pelo link: https://bit.ly/47rRIZh.

Para as vagas de Promotor(a) de Vendas, é necessário ter Ensino Médio Completo, interesse em trabalho temporário, e experiência prévia com reposição e abastecimento de mercadorias. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/3BdWXiT.

Entre os benefícios oferecidos estão Auxílio Locomoção, Vale Refeição, Assistência Médica e Seguro de Vida.

Os profissionais interessados podem obter mais informações e se cadastrar até o dia 04 de outubro através dos links abaixo: Auxiliar de Vendas: https://bit.ly/47rRIZh e Promotor(a) de Vendas: https://bit.ly/3BdWXiT.

Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.