Setor de feiras e eventos projeta crescimento de 19% em 2024

De acordo com dados divulgados pelo diretor-executivo da União Brasileira dos Promotores de Eventos (Ubrafe), e publicados no portal Mercado e Eventos, o setor de feiras e eventos tem mostrado sinais de recuperação após o fim da pandemia de covid-19. Em termos de rentabilidade, o Brasil já ocupa uma posição entre os cinco maiores países no setor. Além disso, projeta crescimento de 19% para 2024.



Segundo a especialista e gestora de eventos Jacileide Maia, que atua no setor de eventos de luxo no Brasil e na criação de experiências customizadas, “esse crescimento reflete uma recuperação robusta e uma crescente valorização das experiências ao vivo”. Ela avalia ainda que a demanda por eventos presenciais, corporativos e culturais vem se fortalecendo nos últimos anos, o que representa “uma oportunidade significativa para inovar e oferecer soluções que atendam às novas expectativas dos clientes”.



Os dados mostram ainda que, em 2023, o faturamento do setor teve um crescimento de 105% em relação a 2019, ultrapassando os números pré-pandemia. No ano passado, foram realizadas 125 feiras, 15% a mais do que no mesmo período de 2022, quando foram promovidos 109 eventos. Maia destaca que, com o aumento da demanda e das novas tendências, “a adaptação às expectativas dos clientes, o investimento em tecnologia e a capacitação contínua da equipe serão fatores determinantes para o sucesso das empresas”. A profissional, por exemplo, busca se antecipar nas tendências e criar novas realidades com objetivo de transformar como eventos de alto padrão são concedidos, combinando tecnologia com personalização de luxo.



“O fortalecimento de parcerias e redes de contatos é essencial para criar oportunidades de negócios e colaborar de maneira mais eficaz com outros profissionais do setor”, avalia a especialista. Outro dado divulgado é de que 52% das empresas do setor esperavam contratar novos profissionais até o mês de agosto deste ano. Além disso, eventos com foco em negócios têm atraído 2 milhões de turistas a São Paulo, gerando uma receita de cerca de R$ 10 bilhões ao ano.



A especialista em gestão de eventos ressalta entusiasmo com o potencial que o setor enfrenta em 2024. “Acredito que, com uma abordagem estratégica e inovadora, nosso setor não só se recuperará completamente, mas também alcançará novos patamares de sucesso. Em minha atuação, por exemplo, percebo uma atração maior de clientes internacionais, posicionando o Brasil como um dos destinos de destaque para eventos de luxo”, afirma.

Esta retomada do setor de feiras e eventos se dá em um contexto em que outros segmentos da economia, também impactados pela pandemia de Covid-19, alcançam um notável aquecimento.

De acordo com um relatório da Bain & Company (também divulgado no portal Mercado e Eventos), por exemplo, com a retomada do turismo e a busca por experiências exclusivas, o mercado global de luxo ultrapassou a marca de 1,5 trilhão de euros em 2023. O relatório destacou a tendência de demanda por experiências de luxo em detrimento à escolha por bens tangíveis.

Dentro deste panorama, a especialista ressalta a importância em obter um serviço de gestão para esses eventos, a fim de torná-los mais refinados e personalizados.

“É necessário selecionar locais sofisticados e exclusivos, que reflitam o prestígio e a elegância desejados pelo cliente. Além de prestar atenção aos detalhes mais sutis, desde a apresentação dos alimentos até a escolha dos tecidos e das flores, trabalhar com fornecedores de alta qualidade pode ser um grande diferencial”, explica a especialista.



Maia ressalta ainda que utilizar tecnologia avançada para criar experiências imersivas e de alto impacto, como realidade aumentada, iluminação sofisticada e sistemas de som de alta qualidade, “garante que o evento tenha um nível mais elevado e supere as expectativas dos clientes mais exigentes”.

Nesse contexto, um outro relatório da Bain & Company, que mapeou todo o ecossistema do luxo no Brasil, deve crescer de 6% a 8% ao ano até 2030, quando poderá atingir R$ 133 bilhões de faturamento.