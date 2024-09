Esporte Clube Sírio promoverá sessão de cinema com o filme "O casamento de Ali"

Sábado é dia de cinema árabe no Esporte Clube Sírio. Por meio do seu Núcleo de Cultura Árabe, o clube exibirá o filme "O casamento de Ali", neste dia 7 de setembro, às 16h, na Sala Palmira.

A obra conta a história de Ali (Osamah Sami), um músico muçulmano que tenta equilibrar as expectativas de sua família e comunidade com seus desejos individuais. Todas as mentiras que ele contou para manter as aparências vão por água abaixo quando ele precisa escolher entra casar com a mulher a quem foi prometido ou ficar com o amor da sua vida. Baseado em uma história real.

Ficha técnica:

1h 49min | Comédia, romance

Ano: 2018

Direção: Jeffrey Walker

Roteiro Andrew Knight, Osamah Sami

Elenco: Osamah Sami, Don Hany, Robert Rabiah

Título original Ali's Wedding

12 anos

Trailer: https://youtu.be/JEMeZDmvYhs?si=AULIpVmTL43wm66B

Serviço:

O quê: Sessão de cinema gratuita para sócios - Filme "O Casamento de Ali"

Quando: 7 de setembro, sábado, às 16h

Quanto: Gratuito

Onde: Sala Palmira - Avenida Indianópolis, nº 1192, bairro Planalto Paulista - São Paulo - SP