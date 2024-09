Festival de Viagens oferece promoções de até 50%

O Festival de Viagens oferecerá oportunidades de pacotes com preços e condições promocionais para diversos destinos do Brasil e do mundo. Serão descontos de até 50%, e o evento antecipará as ofertas de Black Friday com preços abaixo de pacotes oferecidos na internet.

Com entrada gratuita e atrações para toda a família, como food trucks, shows e presença de personagens da Turma da Mônica, o festival será realizado nos dias 13, 14 e 15 de setembro, no centro de exposições do parque Wet’n Wild, em Itupeva, a cerca de 40 minutos da capital paulista e 15 minutos de Campinas.

Quatro operadoras de turismo – Abreu, Azul Viagens, Cativa e ViagensPromo – uniram-se a diversos expositores para criar promoções de passagens aéreas, hospedagens, cruzeiros marítimos, experiências e seguro viagem.

Para participar, basta se cadastrar pelo site www.festivaldeviagens.com.br e garantir o ingresso gratuito ao centro de exposições. Além das ofertas, o evento oferecerá condições facilitadas de pagamento, com parcelamento em até 15x no boleto e cartão de crédito.*

Tem o apoio institucional da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Itupeva.

SERVIÇO

O quê? Festival de Viagens: até 50% de descontos em pacotes nacionais e internacionais

Quando? 13 a 15 de setembro 2024: 6ª feira (12h às 22h), sábado (10h às 22h), domingo (10h às 20h)

Onde? Wet’n Wild: White Pavillion. Rod. dos Bandeirantes, km 72 Itupeva, São Paulo

Acesso: Entrada gratuita mediante cadastro em www.festivaldeviagens.com.br

*Sujeito a condições do produto e análise de crédito.