Atibaia realiza 42ª Festa de Flores e Morangos

A Festa de Flores e Morango de Atibaia vai este ano para a sua 42ª edição, cheia de história e novos desafios. Confira como tudo começou. Em 1968, o Sr. Toraki Yano criou a 1ª Feira Agrícola, que foi instalada no trevo da Fernão Dias, sem saber que essa seria a semente de um evento turístico e tradicional de Atibaia, além de ser uma importante obra de integração da colônia japonesa da cidade.

No dia 24 de março de 1970 aconteceu a 2ª Feira Agrícola de Atibaia e, em 1972, foi realizada a 1ª Festa das Rosas. Com a união dos agricultores de morangos, hortaliças e floricultores da cidade, foram acontecendo diversas mostras em anos alternados até 1983, quando a Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais (Pró-Flor), juntamente com a Associação Cultural de Atibaia e com Sindicato Rural de Atibaia, assumiu o compromisso de tornar a festa um evento anual, com projeção nacional e internacional. Surgiu, então, a Festa de Flores e Morangos de Atibaia.

Em 1991, a Associação Hortolândia de Atibaia foi criada com a união das entidades que promoviam a Festa de Flores e Morangos até então. Já em 1993, a nova associação passou a organizar e realizar essa festa, contando com apoio da Pró-Flor, Associação Cultural de Atibaia (ACA) e do Sindicato Rural, como segue até os dias de hoje.

A Festa de Flores e Morango já foi realizada no trevo da Fernão Dias (onde hoje acontece a Feira do Produtor Rural Mario Inui), na antiga Estação de Ferro da Bragantina (atual sede do Fundo de Social de Solidariedade), no pátio do antigo depósito da Prefeitura Municipal, nos ginásios de esporte Elefantão e Elefantinho, e, até 2023, no Parque Municipal "Edmundo Zanoni".

“Ter um local próprio, onde os produtores rurais de Atibaia expõem suas produções e as belezas agrícolas de Atibaia, é muito importante. Agradecemos a todas as pessoas e familiares de Toraki Yano, Nobu Kikuti, José Pires de Camargo e Zilda Nicolau de Campos, que diretamente ou indiretamente nos permitiram ter um local próprio e realizar essa grande festa. Temos ainda uma grande jornada pela frente”, salientou Margareth Iijima, diretora da Associação Hortolândia de Atibaia.

A festa

A 42ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia acontecerá de 06 a 29 de setembro, às sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h. Todos os convidados acompanharão a exposição de flores e morangos decorados com a temática de “SUCESSO”. Além disso, a área verde estará disponível com diversos jardins floridos especialmente preparados para o evento. Também é possível assistir à programação de shows culturais, aos sábados e domingos, das 10h às 17h, em uma área coberta e com cadeiras, garantindo a acomodação de todo o público. Nessas apresentações, você poderá desfrutar de músicas e danças tradicionais de diversas nacionalidades, incluindo as atrações tradicionais do evento, como o Bon Odori e o Taiko de Atibaia.

O evento ainda conta com uma área de alimentação, mini shopping com diversos itens, pavilhão de decoração, jardim japonês e espaços de venda de flores e morangos de alta qualidade.

Ingressos e excursões

A venda de ingressos para a 42ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia já está aberta e a compra pode ser feita pelo site do evento. Os ingressos custam R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). Toda sexta-feira terá valor promocional de meia-entrada para todos. Além da venda on-line, é possível comprar diretamente, aos sábados e domingos, no Graal, na Rodovia Fernão Dias, no KM 61, e também na bilheteria de venda de ingressos na portaria do evento. Qualquer dúvida entre em contato pelo telefone 0800-055-5979 (atendimento por telefone) e WhatsApp (11) 93495-1053 e (11) 93328-0358 (ICD), para compra on-line.

A venda de ingressos antecipados para excursões está aberta, podendo ir gratuitamente um motorista e um guia para cada ônibus do Estado de SP. Caso a excursão seja de outro estado, será permitida a entrada gratuita de dois motoristas e dois guias. Lembrando que a promoção vale apenas para grupos acima de 20 pagantes. Todas as dúvidas podem ser tiradas pelo WhatsApp (11) 93900-5577 ou pelo telefone 0800 055 5979, das 8h às 18h.