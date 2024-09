No dia 30 de agosto de 2024, Raphael Damasceno lançou sua nova música "Espelho Meu". A faixa, que chega às principais plataformas de streaming, YouTube e redes sociais marca um novo capítulo na"carreira do cantor paranaense, que pretende trazer uma nova roupagem ao sertanejo universitário.

Por meio de batidas leves e arranjos melancólicos, "Espelho Meu" oferece uma experiência sonora introspectiva e dançante, refletindo sobre escolhas e arrependimentos comuns na vida cotidiana.

Com uma narrativa centrada em um diálogo íntimo com o espelho, a letra da música aborda a ressaca emocional que surge após uma balada. O protagonista, inicialmente confiante em sua solteirice, se depara com a realidade dolorosa de um término que nem a bebida, nem a agitação do camarote conseguem aliviar.

A canção, composta por Júnior Lobo e reinterpretada por Raphael, captura a dualidade entre a alegria momentânea e a reflexão profunda, trazendo uma identificação imediata com o público. “Quando ouvi pela primeira vez, senti algo diferente. 'Espelho Meu' realmente espelha uma vida real, transmite verdade, o povo se identifica”, revela Raphael. “A letra dessa canção aborda um tema de reflexão pessoal, eu já presenciei várias situações exatamente como a música retrata”, acrescenta.

O processo criativo da faixa foi uma colaboração cuidadosa, onde o artista e sua equipe ajustaram a interpretação e os arranjos, mantendo a essência da composição original. “Buscamos lembrar as baladas de 2012 a 2015, onde o público gostava de dançar a dois, mas também trazendo essa narrativa de uma suposta briga”, comenta o cantor com humor.

Além disso, a parceria com a New Music Brasil, gravadora e editora musical que acompanha o artista há quatro anos, foi fundamental para o lançamento. “O apoio do Eriton Bezerra como agente e da equipe é único. Eles nos proporcionam oportunidades no meio artístico e nos preparam para o crescimento”, revela

Raphael Damasceno, natural do Paraná, iniciou sua carreira na música inspirado por seu pai. Com 2,5 milhões de visualizações no YouTube e 185 mil ouvintes mensais no Spotify.

Com crescente popularidade e forte presença nas redes sociais, Raphael permanece focado em sua arte, sem se deixar deslumbrar pelos números. “Fico feliz por poder levar minha música para muitas pessoas e poder ofertar um pouco do que eu faço de melhor para alegrar, contagiar, e transmitir emoções às pessoas que me ouvem”, afirma o artista.

O cantor entende que o mercado musical muda constantemente, com variações de estilos, timbres e letras. Entretanto, Raphael Damasceno, adianta que busca sempre andar na margem do que o povo vem consumindo, porém, trazendo uma identidade própria. “Algo que possa representar quem eu sou, minha voz, minha verdade”, garante ele.

Com "Espelho Meu", Raphael Damasceno convida o público a dançar, refletir e se conectar com suas próprias histórias. Ele adianta sobre o futuro, que seus fãs podem esperar novos projetos. “Já está vindo mais coisa nova por aí. Aguardem!”, promete o artista.