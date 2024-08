Eventos em meio à natureza promovem bem-estar de convidados

No cenário contemporâneo, marcado pela predominância de áreas urbanas e pela constante conectividade promovida pelas tecnologias, a busca por experiências que proporcionem uma reconexão com a natureza tem se intensificado, principalmente após o período de pandemia.

Pesquisas também mostram que a proximidade e o relacionamento com a natureza podem ser extremamente benéficos para a saúde. Um exemplo é o trabalho realizado por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria com a Universidade Veiga de Almeida, que mostrou como a floresta da Tijuca, que é protegida pelo Parque Nacional da Tijuca, ajuda a limpar a atmosfera de alguns poluentes nocivos a saúde humana.



Nesse contexto, a realização de eventos próximos à natureza assume uma importância crescente, podendo promover bem-estar e um vínculo mais próximo com o meio ambiente, é o que afirma Nádia A L Pacheco, jornalista e psicóloga, responsável pela comunicação do Hotel Villagio Embu Convention e Resort, localizado em Embu Das Artes (SP).

“Eventos realizados em ambientes próximos à natureza oferecem um cenário distinto para celebrar momentos importantes com amigos, familiares e colegas de trabalho. Seja um aniversário, um casamento, uma confraternização, um workshop, convenções, treinamentos, a beleza natural do local pode contribuir diretamente para criar uma atmosfera especial”, afirma Nádia.

A especialista explica que empreendimentos que possuem uma estrutura para eventos, composta por diferentes espaços em meio à natureza, investem diretamente em proporcionar experiências que se integram com a atmosfera do meio ambiente, ao mesmo tempo em que consideram a sustentabilidade como pilar principal.



“Tais eventos também promovem a interação social e a construção de novas relações. Organizar eventos em torno da natureza requer um compromisso com a preservação ambiental. É crucial escolher locais apropriados, minimizar o impacto ambiental das infraestruturas e das atividades, e adotar práticas sustentáveis, como a coleta seletiva e a reutilização de materiais”, salienta Nádia.

O setor de eventos no Brasil tem apresentado dados animadores, com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) superior à média nacional, de acordo com dados do levantamento Radar Econômico, realizado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE). Para Nádia AL Pacheco, é essencial considerar a demanda em alta, mas é preciso manter as práticas conscientes em dia.



“O setor de eventos contribui significativamente para a economia brasileira, gerando empregos diretos e indiretos. Ao implementar medidas conscientes, é possível realizar eventos que beneficiem tanto os participantes quanto o meio ambiente, contribuindo para a sua proteção. Além disso, a inovação continua a ser um fator-chave, com organizadores buscando constantemente novas formas de engajar e surpreender o público”, finaliza a jornalista e psicóloga.

Para saber mais sobre o Hotel Villagio Embu Convention e Resort, basta acessar: https://www.villagioembu.com.br/estrutura-eventos