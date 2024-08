ITACI é uma das instituições beneficiadas pelo McDia Feliz 2024

O McDia Feliz 2024 já começou e neste ano, a campanha em prol de crianças e adolescentes com câncer no Brasil, que celebra 36 anos de história transformando Big Mac em sorrisos. E o McDia Feliz 2024 já tem data marcada: será no sábado, dia 24 de agosto. A ação beneficiará 80 projetos de 49 instituições em 41 cidades nas cinco regiões do país, todas dedicadas à oncologia pediátrica. E o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI), em São Paulo, é uma das instituições apoiadas pela campanha em 2024.

Com o McDia Feliz deste ano, o ITACI, que desde 2002 atua para aumentar as chances de cura de crianças e adolescentes de todo o Brasil, será beneficiada com a venda dos tíquetes antecipados do Big Mac que podem ser adquiridos pelo link ou no dia 24 de agosto, diretamente no balcão dos restaurantes do McDonald’s de São Paulo. Neste ano, o tíquete antecipado será comercializado no valor de R$ 19,00.

Para 2024, a organização, que faz parte da rede parceira do Instituto Ronald McDonald, pretende adquirir equipamento médico-hospitalar e ainda custear o Espaço da Família Ronald McDonald com o objetivo de continuar o atendimento para crianças e adolescentes com câncer e outras doenças hematológicas ou raras.

"Precisamos de equipamentos médicos para continuar oferecendo aos pacientes uma estrutura hospitalar de qualidade, com tecnologia e humanização. E, por meio do Espaço da Família Ronald McDonald, continuaremos oferecendo para pacientes e suas famílias momentos de conforto e de apoio emocional durante as consultas e internações”, argumenta Liliane Moraes, Coordenadora da Fundação Criança-ITACI.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, essa ainda é a doença que mais mata na faixa etária de 1 a 19 anos no Brasil, com o surgimento de um novo caso a cada hora. Por isso, a CEO do Instituto Ronald McDonald, Bianca Provedel, destaca a importância da união e da solidariedade de todos para mudar essa realidade e levar esperança para milhares de crianças, adolescentes e suas famílias em todo o Brasil:

“O McDia Feliz é uma oportunidade para ampliarmos o nosso olhar para o câncer infantojuvenil, para falarmos com nossos filhos sobre solidariedade e esperança. É momento de troca, renovação e sonhos, impactando positivamente a vida de milhares de famílias e contribuindo para a saúde e qualidade de vida de crianças e jovens em tratamento oncológico”. A campanha faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, Receita do Futuro.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald's e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação. Desde sua primeira edição, mais de R$ 400 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI)

Construído a partir de uma parceria entre a Fundação Criança, Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI) e a Fundação Oncocentro de São Paulo, o ITACI é um hospital público que iniciou suas atividades em 2002 e oferece tratamento a crianças e adolescentes, diagnosticados com câncer e outras doenças hematológicas ou raras, de 0 a 18 anos. Atuante na área de oncologia pediátrica no Brasil, realizou em seu ambulatório, em 2023, mais de 28 mil consultas médicas e multiprofissionais, cerca de 5 mil sessões de quimioterapia e 20 transplantes, entre eles, autólogo, alogênico aparentado e alogênico não aparentado. Entre as especialidades atendidas, leucemias, linfomas, neuroblastomas, sarcomas das partes moles, retinoblastomas, doenças hematológicas não oncológicas e tumores sólidos (do sistema nervoso central, ósseos, das células germinativas, renais e hepáticos).

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald há mais de 25 anos atua para promover a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes, aumentando as chances de cura do câncer infantojuvenil. Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo programas ligados à capacitação de profissionais e estudantes de saúde ao diagnóstico precoce, estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, e projetos que visem a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Mais informações sobre os programas e as instituições beneficiadas estão em www.institutoronald.org.br.