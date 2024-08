Clubes de assinatura impulsionam demanda por personalizados

Nos últimos anos, os clubes de assinatura vêm ganhando popularidade como uma estratégia eficaz para empresas que desejam criar um relacionamento contínuo e engajado com seus clientes. Esse modelo de negócio, baseado na entrega periódica de produtos ou serviços, tem sido cada vez mais complementado por parcerias com gráficas online especializadas em produtos personalizados, beneficiando assim empresas e consumidores.

Importância da personalização

A personalização de produtos aumenta a percepção positiva da marca e a lealdade do cliente. Estudo conduzido pela Deloitte indica que 59% dos consumidores que recebem embalagens personalizadas tendem a se tornar compradores recorrentes. Além disso, campanhas bem-sucedidas de personalização, como a “Share a Coke” da Coca-Cola, demonstraram um aumento significativo no engajamento dos clientes e na fidelidade à marca.

Além de agregar valor ao produto final, a personalização contribui para a construção de uma marca mais forte e reconhecida. “As gráficas online nos proporcionam flexibilidade e agilidade para atender demandas específicas, seja na criação de embalagens exclusivas, como as criadas para clubes de assinatura, ou na inserção de brindes personalizados que são inseridos junto aos produtos disponibilizados em cada entrega dos kits”, explica Victor Nakamura, coordenador de marketing da Gráfica Online FuturaIM.

A tendência de personalização também reflete a mudança das expectativas dos consumidores, que buscam experiências cada vez mais customizadas e exclusivas. Um estudo da McKinsey & Company mostra que 71% dos consumidores agora esperam interações personalizadas com as empresas, e 76% se sentem frustrados quando isso não acontece. Essa crescente demanda por personalização não só melhora a experiência do cliente, mas também leva a um aumento significativo nas receitas, com empresas que investem em personalização observando um aumento de até 15% em suas margens de lucro.

Personalização e clubes de assinatura

Ainda de acordo com o estudo, os consumidores desejam recomendações e experiências offline, um marketing personalizado, como clube de assinaturas e unboxings notáveis.

De acordo com matéria publicada pela Forbes, o setor de clubes de assinatura movimenta cerca de R$ 1 bi por ano no Brasil, e a tendência é que esse número continue em ascensão, impulsionado pela busca por conveniência e experiências personalizadas.

“Nós, do setor gráfico, temos desempenhado um papel fundamental nesse crescimento, oferecendo soluções customizadas e em larga escala que se adaptam às necessidades específicas de cada clube,” explica Nakamura. “O mercado de produtos personalizados não é apenas uma moda passageira, mas sim uma evolução natural das expectativas do consumidor moderno. Os clubes de assinatura são ótimos investimentos para empresas que desejam proporcionar experiências elevadas,” conclui.

Visando esse crescimento, Nakamura afirma que a FuturaIM continuará apoiando e investindo em novas tecnologias para quem deseja criar ou expandir seus clubes de assinatura ou personalizados. “Continuaremos a desempenhar um papel crucial nesse cenário, solidificando parcerias estratégicas que beneficiam tanto as empresas quanto os consumidores. À medida que a personalização se torna cada vez mais integrada nas estratégias de negócios, é provável que vejamos um impacto ainda maior na forma como ela e os clubes de assinatura operam e crescem, assim como a economia que eles movimentam”.